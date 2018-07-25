Гудков: «Сначала нас запугали страшными террористами, а теперь пытаются обокрасть»

Оппозиционный политикДмитрийГудков прокомментировал разработанные минстроем требования к антитеррористической защищенности многоквартирных домов, назвав инициативу воровством. Он отмечает, что взрывы домов в Росси в последний раз были зарегистрированы в конце 90-х годов XX века.

«Но именно сейчас почему-то нужно собирать деньги с жителей крупных городов (кстати, покажите мне дом без домофона и расскажите, в чем еще заключается борьба с террором в наших квартирах). Вывод ясен: нужна не борьба с терактами, а деньги. (…) С чего мы вообще взяли, что теракты — это угроза? Счет жертв идет на десятки в год — это меньше, чем число жертв полиции, фсиновцев и т.д. Я уже не вспоминаю о погибших от падения сосулек или гибнущих на дорогах. Настоящие угрозы (я говорил об этом еще на думской кампании 16 года) — это миллион человек в год от болезни сердца и сосудов, больше 300 тысяч от рака — вот, от чего умирают люди», — пишет Гудков, добавляя, что «сначала нас запугали страшными террористами, а теперь пытаются обокрасть».

Разработанный министерством строительства РФ проект постановления правительства «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности многоквартирных домов и формы паспорта безопасности многоквартирного дома» был опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов 23 июля. Его публичное обсуждение продлится до 3 августа.

«В документе описывается, в частности, как будут разделены дома по степени угрозы возможной атаки и как должны быть защищены. Мероприятия, касающиеся установки для некоторых домов дополнительного оборудования и иных средств защиты, будут финансироваться самими жителями», — отмечают журналисты РБК.