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В Твери идут работы по ремонту дворов
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В Твери идут работы по ремонту дворов 

tvernews.ru 1 час назад
Фото: tvernews.ru
В Твери, в Московском и Пролетарском районах начались работы по ремонту дворов. В Заволжском и Центральном районах пока идут процедуры заключения контрактов. По их окончании подрядчики приступят к ремонту.
В Московском районе отремонтируют шесть придомовых территорий общей площадью 14,8 тыс. кв. м. Это дворы, относящиеся к домам:
— № 44а по проспекту Победы и № 23 по улице Тамары Ильиной; — № 72 и № 74 по улице Склизкова; — № 94, № 96 и № 98 по улице Склизкова; — № 22 и № 24 по улице Фадеева; — № 86, № 88 и № 90 по улице Склизкова; — № 1, № 2, № 3, № 4, № 6, № 11 и № 12 посёлка Химинститута.
В частности, в посёлке Химинститута уже уложено щебёночное основание, демонтирован старый бортовой камень и установлены новые бордюры. В настоящее время рабочие проводят ремонт колодцев. Жители окрестных домов с нетерпением ждут, когда преобразится их двор, и отслеживают каждый этап работ.
Ремонт придомовых территорий ведется и в Пролетарском районе, у домов № 32, 34, 36 и 38 по Октябрьскому проспекту. Далее на очереди — большой двор на улице Республиканской между 9, 11 и 13 домами, а затем — бульвар Ногина, дома № 4, 10 корп. 1 и 10 корп. 2.
В целом по городу в этом году планируется отремонтировать 28 дворовых территорий.
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