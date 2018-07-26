В Твери идут работы по ремонту дворов

Твери , в Московском и Пролетарском районах начались работы по ремонту дворов. В Заволжском и Центральном районах пока идут процедуры заключения контрактов. По их окончании подрядчики приступят к ремонту.

В Московском районе отремонтируют шесть придомовых территорий общей площадью 14,8 тыс. кв. м. Это дворы, относящиеся к домам:

— № 44а по проспекту Победы и № 23 по улице Тамары Ильиной; — № 72 и № 74 по улице Склизкова; — № 94, № 96 и № 98 по улице Склизкова; — № 22 и № 24 по улице Фадеева; — № 86, № 88 и № 90 по улице Склизкова; — № 1, № 2, № 3, № 4, № 6, № 11 и № 12 посёлка Химинститута.

В частности, в посёлке Химинститута уже уложено щебёночное основание, демонтирован старый бортовой камень и установлены новые бордюры. В настоящее время рабочие проводят ремонт колодцев. Жители окрестных домов с нетерпением ждут, когда преобразится их двор, и отслеживают каждый этап работ.

Ремонт придомовых территорий ведется и в Пролетарском районе, у домов № 32, 34, 36 и 38 по Октябрьскому проспекту. Далее на очереди — большой двор на улице Республиканской между 9, 11 и 13 домами, а затем — бульвар Ногина, дома № 4, 10 корп. 1 и 10 корп. 2.

В целом по городу в этом году планируется отремонтировать 28 дворовых территорий.