Чем богат арестованный директор НПО Лавочкина

Лемешевский обвиняется в хищении в особо крупном размере. По версии следствия, он вывел около 330 млн рублей из НПО путём оплаты фиктивных юридических услуг адвокатского бюро «Третьяков и патнёры». Юристы компании получали премии в случае победы в суде, которые выплачивались из бюджетных средств, выделенных на государственные контракты.

Лемешевский родился в небольшом городе Рудный на севере Казахстана в 1961 году. Свой профессиональный путь он начал с поступления в Челябинский политехнический институт, который закончил с отличием по специальности «Инженер-механик по двигателям летательных аппаратов».

Сразу после вуза Лемешевский устроился работать на машиностроительный завод, где за десять лет прошёл путь от мастера цеха до начальника специализированного производства. В своей карьере экс-гендиректор предпочитал не размениваться и минимум по десять лет работал на каждом заводе. В его послужном списке значатся Миасский и Златоустовский машиностроительные заводы, где он занимал посты заместителя генджиректора и непосредственно генерального директора предприятия.

mosoblduma.ru Сергей Лемешевский

Несмотря на такие серьёзные должности, Лемешевский нашёл время, чтобы параллельно с работой проходить международные стажировки. Например, в 1998 году он стажировался в Кембриджском колледже по программе «Бизнес и маркетинг», а через пять лет он прошёл курс обучения в Международном центре по обмену знаниями в Канаде по теме «Новые технологии в аэрокосмической отрасли».

При этом он ещё занимался активной общественной деятельностью. Лемешевский дважды избирался депутатом Законодательного собрания Челябинской области

В НПО им. Лавочкина Лемешевский пришёл в 2015 году. Это ведущее предприятие в ракетно-космической промышленности, которое проводит работы по проектированию, изготовлению и испытанию космических аппаратов.

Лемешевский хорошо себя зарекомендовал в НПО и был отмечен несколькими наградами Роскосмоса: нагрудный знак «С. П. Королёв», памятный знак «Ю. А. Гагарин», нагрудный знак «50 лет первого полёта человека в космос» и знак «За содействие космической деятельности». Несмотря на отставку и арест Лемешевского, на официальном сайте предприятия он ещё значится гендиректором.

mosoblduma.ru На своём посту Лемешевский заработал за 2017 году свыше 12 млн рублей, его супруга — в десять раз меньше. Также депутат Московской областной думы задекларировал земельный участок площадью 1800 кв. метров и загородный дом 252 кв. метра. Жена депутата тоже может похвастаться солидной недвижимостью — участок в 808 кв. метров и дом на нём площадью 87 кв. метров, также у неё в долевой собственности небольшая квартира. Из движимого имущества у Лемешевского два автомобиля: Jeep Grand Cherokee и Mercedes-Benz GL-класса. У депутата также есть дочь, но информация о её собственности отсутствует.