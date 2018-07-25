«Как после бомбежки»: почему замерла стройка детсада в Турдеевске

Старое ветхое дошкольное учреждение закрыли, воспитанников распределили по другим детсадам, а новое здание — пока что в таком состоянии

Собирались транслировать стройку детсада в Турдеевске в прямом эфире, а в итоге просто приостановили работы — по словам местных жителей, обратившихся в редакцию 29.ru , сейчас работы на объекте не ведутся. Более того, убрана охрана.

— Охрана работала до 17 часов 9-го числа и больше не приступила, муж должен был идти на смену, но дали отбой. Объяснили, что нет денег, платить нечем, — говорит местная жительница Оксана Грибок.

Открыть сад на 60 мест обещали в сентябре 2018-го, но на начальном этапе подрядчик — ООО «Торговый дом „Север“» — серьезно просрочил сроки сдачи объекта, ему даже грозили расторжением контракта. «Волшебной палочки у главы нет», говорят жители, а в самой администрации Архангельска уверяют, что трудности временные и от графика никто уже не отстает: готовность здания — более 95%.

Строить детсад начали в июле прошлого года

— Здание построено, там остались, в основном, небольшие работы по внутренней отделке, в частности, постелить линолиум. И благоустройство территории — сейчас там все разрыто, коммуникации видно, они не засыпаны грунтом, поэтому впечатление может производиться такое, сильное, — поясняет 29.ru советник Главы муниципального образования «Город Архангельск» по работе со СМИ Татьяна Симиндей.

Все упирается в финансирование — оно состоит из долей областного и городского бюджетов. Как только будут деньги — все доведут до ума. После новое учреждение пройдет процедуру лицензирования и примет первых детей. Правда, случится это, вероятнее всего, уже не в сентябре.

Будут деньги — все приведут в порядок

В бюджете города на строительство детсада было предусмотрено порядка 74 млн рублей, но по результатам аукциона цена контракта составила около 60 млн рублей