Нотариальные бланки можно не оплачивать

Гражданин предоставил нотариусу уже подготовленный бланк доверенности, соответствующей закону. В связи с этим отказалсяоплачивать услуги так называемого правового и технического характера в размере 1300 рублей. Тогда нотариус отказался удостоверять доверенность только за госпошлину в размере 200 рублей.

Гражданин обратился в суд с требованием обязать нотариуса все-таки заверить доверенность за «голый» тариф.

По мнению заявителя, категорическое требование нотариуса внести в кассу 1300 рублей за указанные услуги не вытекает из закона в силу того, что он не озвучивал и не записывал нотариусу просьбу их оказывать. У него не было в них необходимости, так как текст нужно ему доверенности он напечатал сам (имея ввиду, что не прибегал к помощи нотариуса) и она соответствовала требованиями закона.

Суды двух первых инстанции вынесли различные решения.

Верховный Суд решил, что гражданин прав.