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Нотариальные бланки можно не оплачивать
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Нотариальные бланки можно не оплачивать 

Время бухгалтера 2 часа назад
Гражданин предоставил нотариусу уже подготовленный бланк доверенности, соответствующей закону. В связи с этим отказалсяоплачивать услуги так называемого правового и технического характера в размере 1300 рублей. Тогда нотариус отказался удостоверять доверенность только за госпошлину в размере 200 рублей.
Гражданин обратился в суд с требованием обязать нотариуса все-таки заверить доверенность за «голый» тариф.
По мнению заявителя, категорическое требование нотариуса внести в кассу 1300 рублей за указанные услуги не вытекает из закона в силу того, что он не озвучивал и не записывал нотариусу просьбу их оказывать. У него не было в них необходимости, так как текст нужно ему доверенности он напечатал сам (имея ввиду, что не прибегал к помощи нотариуса) и она соответствовала требованиями закона.
Суды двух первых инстанции вынесли различные решения.
Верховный Суд решил, что гражданин прав.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ Верховного Суда РФ от 03.07.2018 № 48-КГ18-13  Документ включен в СПС «Консультант Плюс»
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