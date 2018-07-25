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МИД КНР требует от США незамедлительно удалить из законопроекта о национальной обороне негативные положения касательно Китая
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МИД КНР требует от США незамедлительно удалить из законопроекта о национальной обороне негативные положения касательно Китая 

ИА Синьхуа 33 минуты назад
Пекин, 25 июля /Синьхуа/ — Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан в среду заявил, что Китай крайне недоволен и решительно выступает против соответствующих положений касательно Китая в законопроекте США о национальной обороне на 2019-й финансовый год и требует от США незамедлительно удалить соответствующие негативные положения.
На состоявшейся сегодня очередной ведомственной пресс-конференции ему был задан вопрос: 23 июля американские конгрессмены пришли к соглашению по законопроекту США о национальной обороне на 2019-й финансовый год, в котором содержится ряд пунктов касательно Китая, включая положение об усилении отношений между США и Тайванем в сфере обороны и изучение «жесткого поведения» Китая в Южно-Китайском море. Как китайская сторона прокомментирует это?
Гэн Шуан ответил, что Китай крайне недоволен и решительно выступает против соответствующих положений касательно Китая в законопроекте. Китай уже неоднократно делал серьезные представления по этому поводу.
Если соответствующие положения будут одобрены и вступят в силу, это нанесет серьезный ущерб китайско-американскому взаимодоверию, обменам и сотрудничеству двух стран в соответствующих областях и миру и стабильности в Тайваньском проливе.
"Мы призываем США отбросить менталитет «Холодной войны», отказаться от устаревшей концепции игры с нулевой суммой и незамедлительно удалить из законопроекта негативные положения, содействовать, нежели препятствовать стабильному развитию двусторонних отношений", — сказал китайский дипломат. -0-
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