Как решить проблему кадрового дефицита в сельском хозяйстве 

Недетский интересС проблемой кадрового дефицита сталкиваются даже крупные аграрные холдинги. — На предприятии полным ходом идет модернизация, а проблема нехватки специалистов остается острой. Кадры стареют, а интерес молодежи к сельскохозяйственной отрасли падает, — констатирует руководитель отдела обучения и развития персонала крупного мясоперерабатывающего завода Екатерина Шкуренко. — Мы тесно сотрудничаем с вузами и ссузами. Стараемся индивидуально выстраивать отношения с практикантами, которые приходят к нам на втором курсе. Самым способным из них выплачиваем именные стипендии. Заниматься профориентацией нужно с самого раннего возраста. Сейчас в нашем поле зрения уже не только школьники, но и воспитанники детских садов, которых мы водим на экскурсии с дальним прицелом — заполучить их в штат, когда подрастут. На предприятии ставят задачу — готовить специалистов своими силами, набирая их из близлежащих сел, рассчитывая, что ребята не захотят покидать свою малую родину и пополнят коллектив растущего предприятия. По данным регионального министерства сельского хозяйства, выпускников омских вузов и ссузов для отрасли достаточно, но только четыре-шесть процентов из них идут работать по специальности. В этом есть и вина работодателей, которые жалуются на нехватку кадров, но не торопятся оформлять с ними официальные отношения. Если четыре года назад было два десятка заявок на целевиков, то в этом году не заключено ни одного такого договора. Если четыре года назад в Омской области было два десятка заявок на обучение целевиков, то в этом году не заключено ни одного такого договораПо словам проректора по образовательной деятельности Омского государственного аграрного университета Светланы Комаровой, в вузе открывают агроклассы и летние школы, внедряют дистанционные и цифровые технологии обучения. Но многие дипломники покидают Прииртышье, едут устраивать свою судьбу в Москву, Тюмень и еще в три десятка регионов. Туда, где еще на практике зарабатывали по 60-70 тысяч руб-лей в месяц и где подъемные для сельскохозяйственных специалистов в два-три раза выше, чем в Омской области. Кадровая конкуренция между регионами обостряется, и властям приходится с этим считаться. В региональном минсельхозе обещают, что выплаты начинающим специалистам АПК, которые в прошлом году получали до 100 тысяч рублей, увеличат вдвое. В шесть раз, по сравнению в 2016 годом (до ста), вырастет число домов, построенных для молодых сельских семей. Жилье смогут получить не только животноводы, ветеринары и механизаторы, но и врачи, педагоги, работники культуры. Семьдесят процентов стоимости оплатит региональная казна, а остальное добавят сами новоселы. — За три года такие выплаты получили 186 специалистов, заявки подали еще 120 семей. Тем не менее собрать стартовый капитал многим не под силу, и мы мотивируем руководителей предприятий брать эти расходы на себя. В противном случае они рискуют потерять кадры, — отметила начальник профильной службы областного министерства сельского хозяйства и продовольствия Юлия Костюченко. Случается, что работодатели обманывают молодежь, обещая золотые горы, а на деле выплачивая копейки. Такие факты, естественно, становятся хорошо известными и отбивают у выпускников всякое желание ехать в село. Дело за малымЭксперты утверждают, что современная молодежь отличается амбициозностью, но не торопится идти в предприниматели. Хотя власти стараются в этом помочь, выделяя гранты в размере до трех миллионов рублей. В прошлом году лишь два вузовских выпускника решились открыть собственное дело. И все же примеры удачной карьеры в регионе есть. Несколько лет назад молодой предприниматель Иван Рафальский отправился поднимать сельское хозяйство в отдаленное село Муромцевского района, где не было ни дорог, ни газа, ни центрального отопления. Зато работали школа, детсад и дом культуры — уже что-то. Когда начинал — был сам себе и агроном, и животновод, и счетовод. Сейчас в хозяйстве Рафальского трудятся девяносто человек, в том числе из города, соседних деревень и даже из Казахстана. Но кадровая проблема остается для предпринимателя одной из главных. — Ротация достигала 120 процентов. Одни увольнялись по три раза за год, другие, получив аванс, пропадали, — рассказывает Рафальский. — Чтобы остановить текучку, пришлось вводить стимулы. Проработал более семи лет — отправляйся в санаторий за счет хозяйства, получи беспроцентную ссуду на строительство жилья. Проработал больше — простим часть займа. Но если увольняешься — верни деньги. И ротация резко пошла на убыль. Трактористы, сварщики, бухгалтеры, рабочие уже построили пятнадцать домов. Сейчас возраст наших главных специалистов — инженера, агронома, зоотехника — 26-32 года. Предприниматель приводит еще один пример. — Полтора года без зоотехника обернулись для нас чудовищными финансовыми потерями. Коровы, как сговорившись, одна за другой стали цеплять всякую заразу. Начался падеж. Но пришел всего один образованный человек и полностью избавил хозяйство от этой головной боли, — вспоминает Иван Рафальский. — Поголовье выросло до девятисот коров. Предприниматель признает, что собственная программа — дело, конечно, хорошее, однако без государственной поддержки осуществлять ее довольно сложно. Попасть в алгоритмСпециалисты полагают, что решать кадровую проблему отрасли надо системно. С этого года в Омской области внедряют так называемый региональный стандарт. Проект, уже опробованный в восемнадцати субъектах федерации, сначала будут реализовывать самые крепкие хозяйства. А затем и все остальные. — Задача «пилотных» работодателей — выстроить систему кадрового роста, — поясняет руководитель профильного департамента регионального министерства труда и социального развития Марина Хамова. — Согласно карте перспективного развития отраслей, до 2022 года региону потребуется шестьдесят тысяч работников, занятых главным образом в сфере обработки, и восемь тысяч — в сельском хозяйстве. Региональный стандарт предполагает стратегическое планирование, адресную работу с каждым участником в течение семи лет совместно с вузами, конкурсы дипломных проектов, возрождение системы наставничества, введение новых методик оценки квалификации. Все это в комплексе поможет прогнозировать и стабилизировать кадровую ситуацию.