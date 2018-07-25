Вести с полей. Уборочная кампания стартовала в Нижегородской области

Вести с полей. Уборочная кампания стартовала в Нижегородской области В Нижегородском регионе стартовала уборочная кампания.

Первыми к уборке приступили аграрии Воротынского и Городецкого районов. Убраны 140 га пшеницы. Общая уборочная площадь зерновых культур в регионе составит 563,3 тыс. га. Об этом сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства и продовольственных ресурсов.

На 23 июля собрано 205 тыс. га (66%) трав, заготовлено 136 тыс. тонн сена (58%), 401,2 тыс. тонн сенажа (76%) и 94,7 тыс.тонн силоса (14%).

— Для организованного проведения комплекса уборочных работ, заготовки кормов и сева озимых культур в 2018 году министерством утвержден план мероприятий, — уточнил и.о.министра сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Алексей Морозов