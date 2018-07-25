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Вести с полей. Уборочная кампания стартовала в Нижегородской области
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Вести с полей. Уборочная кампания стартовала в Нижегородской области 

Нижегородская правда 33 минуты назад
Фото: Нижегородская правда
Вести с полей. Уборочная кампания стартовала в Нижегородской областиВ Нижегородском регионе стартовала уборочная кампания.
Первыми к уборке приступили аграрии Воротынского и Городецкого районов. Убраны 140 га пшеницы. Общая уборочная площадь зерновых культур в регионе составит 563,3 тыс. га. Об этом сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства и продовольственных ресурсов.
На 23 июля собрано 205 тыс. га (66%) трав, заготовлено 136 тыс. тонн сена (58%), 401,2 тыс. тонн сенажа (76%) и 94,7 тыс.тонн силоса (14%).
— Для организованного проведения комплекса уборочных работ, заготовки кормов и сева озимых культур в 2018 году министерством утвержден план мероприятий, — уточнил и.о.министра сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Алексей Морозов.
Глеб Никитин дал поручение увеличить господдержку на подготовку к посевной кампании почти на 200 млн рублей до 1,4 млрд рублей.
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