Жители района Коньково могут помочь пострадавшим людям

Коньковцы могут принести ненужные вещи в пункт приема организации «Добрые вещи» и помочь людям, пострадавшим от паводка в Забайкалье. Один из пунктов работает в нашем районе на улице Обручева, 34/63с1. Все собранные вещи отправят жертвам паводка.

«Из-за летних паводков 839 домов края оказались подтопленными. В тяжелой ситуации более 6 000 человек. Стихия нанесла серьезные повреждения десяткам автомобильных мостов. Режим чрезвычайной ситуации действует на всей территории Забайкальского края », — сообщается в группе социального проекта во «Вконтакте».

Необходимо собрать дома ненужные вещи и принести их в пункт приема организации «Добрые вещи». Один из пунктов работает в нашем районе на улице Обручева, 34/63с1. Или заказать вывоз вещей. Для этого необходимо позвонить по телефону: 8 (495) 744 7693 или оставить онлайн-заявку на официальном сайте проекта.