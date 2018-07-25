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Жители района Коньково могут помочь пострадавшим людям
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Жители района Коньково могут помочь пострадавшим людям 

Управа района Коньково 34 минуты назад
Фото: Управа района Коньково
Коньковцы могут принести ненужные вещи в пункт приема организации «Добрые вещи» и помочь людям, пострадавшим от паводка в Забайкалье. Один из пунктов работает в нашем районе на улице Обручева, 34/63с1. Все собранные вещи отправят жертвам паводка.
«Из-за летних паводков 839 домов края оказались подтопленными. В тяжелой ситуации более 6 000 человек. Стихия нанесла серьезные повреждения десяткам автомобильных мостов. Режим чрезвычайной ситуации действует на всей территории Забайкальского края», — сообщается в группе социального проекта во «Вконтакте».
Необходимо собрать дома ненужные вещи и принести их в пункт приема организации «Добрые вещи». Один из пунктов работает в нашем районе на улице Обручева, 34/63с1. Или заказать вывоз вещей. Для этого необходимо позвонить по телефону: 8 (495) 744 7693 или оставить онлайн-заявку на официальном сайте проекта.
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