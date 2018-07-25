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Коломойский расширяет круг интересов на Украине
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Коломойский расширяет круг интересов на Украине 

Украина.ру 35 минут назад
Фото: Украина.ру
Об этом говорится в материалах судебного производства по делу между ПриватБанком и его экс-собственниками.
«Хотя украинские СМИ часто упоминают о группе «Приват», такой юридической, или холдинговой структуры нет. Напротив, со временем децентрализованный подход к управлению активами постепенно совершенствовался», — приведены в документе слова поверенного Коломойского Ричарда Дэвида Ва.
По его словам, круг бизнес-интересов его доверителя является очень широким. Коломойский владеет активами в добыче и торговле ферросплавами, пассажирскими авиаперевозками, медиа и телевидении, недвижимостью, в транспортировке и торговле нефтепродуктов, нефтегазовыми активами, телекоммуникационными инвестициями в фининструменты, металлы.
Поверенный пояснил, что в случае возникновения необходимости переместить ликвидные средства от одного актива другому подобные перечисления оформляются как внутреннее кредитование.
«Основной причиной для такого кредитования является то, что Игорь Коломойский не держит в распоряжении значительные суммы наличных, поэтому он не может просто вливать капитал в бизнесы», — сообщил Ричард Дэвид.
По его словам, Коломойский не является пассивным инвестором, а вовлечен в управление подконтрольными бизнесами. В то же время такое управление осуществляется не напрямую. Он имеет дело с менеджментом и ответственными лицами. При этом степень вовлеченности в управлении зависит от ряда факторов: размера бизнеса, его природы, рыночной и финансовой ситуации, расположения.
Коломойский осуществляет управление вместе с другими лицами, или с нанятыми консультантами.
«ПриватБанк» в декабре 2017 года подал иск в Высокий суд Лондона против Коломойского и Боголюбова. Истец добился, что суд в качестве обеспечительной меры издал приказ о всемирном аресте активов экс-владельцев банка на сумму более $2,5 млрд
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