Прокуратура Адыгеи выявила сайты по продаже фальшивых дипломов 

Прокуратура Красногвардейского района проверила исполнение законодательства об образовании.
«В ходе проверки в сети «Интернет» выявлено пятнадцать сайтов, на которых размещена информация о продаже дипломов, аттестатов и других документов, подтверждающих наличие образования у гражданина», рассказали в пресс-службе Прокуратуры по Адыгее.
Размещение подобной информации запрещено Федеральным законом «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».
Прокуратурой района в Советский районный суд г. Краснодара направлены исковые заявления о признании информации, размещенной на сайтах, запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.
Рассмотрение исковых заявлений находится на контроле прокуратуры района.