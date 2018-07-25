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Прокуратура Адыгеи выявила сайты по продаже фальшивых дипломов
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Прокуратура Адыгеи выявила сайты по продаже фальшивых дипломов 

АиФ Адыгея 38 минут назад
Фото: АиФ Адыгея
Прокуратура Красногвардейского района проверила исполнение законодательства об образовании.
«В ходе проверки в сети «Интернет» выявлено пятнадцать сайтов, на которых размещена информация о продаже дипломов, аттестатов и других документов, подтверждающих наличие образования у гражданина», рассказали в пресс-службе Прокуратуры по Адыгее.
Размещение подобной информации запрещено Федеральным законом «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».
Прокуратурой района в Советский районный суд г. Краснодара направлены исковые заявления о признании информации, размещенной на сайтах, запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.
Рассмотрение исковых заявлений находится на контроле прокуратуры района.
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