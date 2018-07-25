Трезвый день рождения: на День города в Тюмени запретят продажу алкоголя

Запрет будет действовать целый день

Тюмени в субботу, 28 июля, запретят продажу алкоголя. В этот день город будет отмечать 432 день рождения и запланировано большое количество уличных мероприятий.

— В этот день будет запрещена розничная продажа алкоголя, в том числе пива и пивных напитков, — рассказали в департаменте потребительского рынка администрации Тюмени.

Запрет не коснется магазинов дьюти-фри и заведений общепита.

За нарушение запрета должностных лиц могут оштрафовать на сумму от 5 до 10 тысяч рублей, а юридических лиц — на сумму от 50 до 100 тысяч рублей.

В День города в Тюмени пройдет масса мероприятий — концерты, выступления уличных театров, шоу, фестивали кофе и барбекю, модный показ и даже футбол со знаменитостями. Обо всех самых интересных событиях дня читайте в нашей афише. Не забывайте, что в связи с празднованием центр города будет частично перекрыт.