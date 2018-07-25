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Марганцовка и бензобак: что случается, когда они соединяются вместе
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Марганцовка и бензобак: что случается, когда они соединяются вместе 

Trendymen 35 минут назад
Фото: Trendymen
Автомеханики с YouTube-канала решили проверить, что будет, если насыпать в бензобак марганцовки. Опасный эксперимент в прямом эфире!
Легенд о марганцовке в бензобаке ходит множество. Кто-то говорит, что после такого возможен даже взрыв — экспериментаторы и в самом деле серьезно рискуют.
Но все это действительно только легенды. Знающие химию люди уже давно догадались в чем дело: реагент к топливу 100% нейтрален. Чаще всего марганцовка просто опускается на дно бензобака и вот это может быть уже опасно — она засорит топливные фильтры.
Рисковать, между тем, не стоит. Тем более не стоит повторять этот эксперимент самостоятельно. Марганцовка попала в бак? Замените фильтр тонкой очистки подачи бензина, вот и вся профилактика.
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