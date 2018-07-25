Как в Воронеже отметят День ВДВ? 

2 августа страна отмечает День Воздушно-десантных войск. О праздничных событиях в Воронеже рассказали в пресс-службе мэрии.
Наименование мероприятия
Дата, время проведения
Место проведения
ОБЩЕГОРОДСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Поминальное богослужение
02.08.2018
07.00 Храм пророка Илии
Праздничное шествие
02.08.2018
08.30 Кольцовский сквер — пр. Революции — пл. Победы
Возложение памятных венков к Вечному огню на пл. Победы
02.08.2018
09.00 пл. Победы
Выставка вооружения и военной техники
02.08.2018
09.00 Парк Победы
ул. Генерала Лизюкова, 42 сквер у памятника «Воронеж-родина ВДВ»
Возложение венков к памятнику «Воинам-интернационалистам»
02.08.2018
09.40 Московский проспект, 31-В Церемония возложения венков и цветов, митинг памяти
02.08.2018
10.00 Парк Победы
ул. Генерала Лизюкова, 42 сквер у памятника «Воронеж-родина ВДВ»
Праздничная программа, посвященная Дню воздушно-десантных войск России:
— показ вооружения и военной техники;
— праздничный концерт с участием творческих коллективов г. Воронежа;
— показательные выступления рукопашного боя 02.08.2018
10.30 Парк Победы
ул. Генерала Лизюкова, 42 сквер у памятника «Воронеж-родина ВДВ»
МЕРОПРИЯТИЯ В РАЙОНАХ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ
Железнодорожный район
Спортивно-развлекательная программа «Спортивным быть — в ВДВ служить!», посвященная Дню воздушно-десантных войск.
02.08.2018
17.00 Спортивная площадка ЖК «Дельфин»
(ул. Переверткина, 1/2)
Коминтерновский район
«Спортивно-развлекательная программа «Никто, кроме нас!».
01.08.2018
18.00 (ул. Беговая, 219)
Ленинский район
Спортивно-массовое мероприятие, посвящённое Дню ВДВ.
02.08.2018
17.00 (ул. Ворошилова, 55)
Советский район
Митинг посвященный празднованию Дня Воздушно десантных войск.
02.09.2018
11.00 (сквер Примирения и согласия)
Центральный район
Патриотическая акция «Защитник» (конкурсно-игровая программа).
02.02.2018
11.00 ДОЛ «Зеленый огонек»
(пос. Сомово)
«Есть такая профессия Родину защищать».
08.02.2018
11.00 ДОЛ «Вымпел»
(пос. Репное)
Тематическая беседа «Я — патриот» с участием подростков, ветеранов ВС РФ и курсантов ВВУ.
02.02.2018
15.00 МБУДО Дом детства и юношества «Восхождение»
(ул. Никитинская, 8)
МЕРОПРИЯТИЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ КУЛЬТУРЫ КЛУБНОГО И БИБЛИОТЕЧНОГО ТИПА
«Военные моряки и воздушный десант в моих мечтах» — выставка работ участников кружков изобразительного творчества «Палитра» и декоративно-прикладного творчества «Вытворяшки»
21.07-17.08.2018
Культурно-досуговый центр «Левобережье»
МБУК «ЦКС»
(ул. Менделеева, 38)
«Сильные, смелые, ловкие» — спортивно-игровая программа, посвященная дню ВДВ 01.08.2018
12.00 Клуб «Подклетное»
МБУК «ЦКС»
(ул. Арбатская, 66)
«История ВДВ» — лекторий
01.08.2018
16.30 Клуб «Восток»
МБУК «ЦКС»
(ул. Конституции, 7б)
«Нас мало, но мы в тельняшках» — развлекательная программа, посвящённая Дню ВДВ 02.08.2018
10.00 Клуб «Подгорное»
МБУК «ЦКС»
(пл. Советов, 28а)
«Десантник — звучит гордо» — фотовыставка
02.07.2018
11.00 Клуб «Первомайский»
МБУК «ЦКС»
(ул. Центральная, 44)
«Никто кроме нас» — познавательно-спортивное мероприятие в день ВДВ 02.08.2018
12.00 Клуб «Октябрь»
МБУК «ЦКС»
(ул. Куйбышева, 23а)
«Крылья Родины» — час мужества ко Дню военно-десантных войск РФ 02.08.2018
12.00 Библиотека №9 им. В. Жигулина
МБУК «ЦБС» г. Воронежа
(Ленинский пр-кт, 149)
Игровая программа, посвященная дню ВДВ 02.08.2018
18.00 БУЗ ВО «Сомовский санаторий для детей»
(ул. Сосновая, 17)
«Воронеж — Родина воздушного десанта» — час краеведения
03.08.2018
11.00 Библиотека №3 им. В. Гордейчева
МБУК «ЦБС» г. Воронежа
(ул. Ворошилова, 38)
«Как большие одуванчики» — игровая программа для детей, посвященная дню ВДВ России
03.08.2018
13.00 Клуб «Малышево»
МБУК «ЦКС»
(ул. Октябрьская, 236)
«Никто кроме нас» — выставка книг любительского объединения «БукинистЪ», посвящённая Дню ВДВ 04-05.08. 2018
10.00 Культурно-досуговый центр «Северный»
МБУК «ЦКС»
(Московский пр-т, 131)
Праздничное мероприятие, посвящённое Дню ВДВ:
— выставка ДПИ,
— праздничный концерт,
— дискотека.
05.08. 2018
18.00 Открытая площадка КДЦ «Северный»
МБУК «ЦКС»
(Московский пр-т, 131)
МЕРОПРИЯТИЯ В МУЗЕЯХ
Тематическая экскурсия «Бессмертный подвиг десантников» по Аллее Героев (именные деревья героев-десантников)
02.08.2018
10.00 Аллея Героев (именные деревья героев-десантников)