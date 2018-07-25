Как в Воронеже отметят День ВДВ?

2 августа страна отмечает День Воздушно-десантных войск. О праздничных событиях в Воронеже рассказали в пресс-службе мэрии.

Наименование мероприятия

Дата, время проведения

Место проведения

ОБЩЕГОРОДСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Поминальное богослужение

02.08.2018

07.00 Храм пророка Илии

Праздничное шествие

02.08.2018

08.30 Кольцовский сквер — пр. Революции — пл. Победы

Возложение памятных венков к Вечному огню на пл. Победы

02.08.2018

09.00 пл. Победы

Выставка вооружения и военной техники

02.08.2018

09.00 Парк Победы

ул. Генерала Лизюкова, 42 сквер у памятника «Воронеж-родина ВДВ»

Возложение венков к памятнику «Воинам-интернационалистам»

02.08.2018

09.40 Московский проспект, 31-В Церемония возложения венков и цветов, митинг памяти

02.08.2018

10.00 Парк Победы

ул. Генерала Лизюкова, 42 сквер у памятника «Воронеж-родина ВДВ»

Праздничная программа, посвященная Дню воздушно-десантных войск России

— показ вооружения и военной техники;

— праздничный концерт с участием творческих коллективов г. Воронежа;

— показательные выступления рукопашного боя 02.08.2018

10.30 Парк Победы

ул. Генерала Лизюкова, 42 сквер у памятника «Воронеж-родина ВДВ»

МЕРОПРИЯТИЯ В РАЙОНАХ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ

Железнодорожный район

Спортивно-развлекательная программа «Спортивным быть — в ВДВ служить!», посвященная Дню воздушно-десантных войск.

02.08.2018

17.00 Спортивная площадка ЖК «Дельфин»

(ул. Переверткина, 1/2)

Коминтерновский район

«Спортивно-развлекательная программа «Никто, кроме нас!».

01.08.2018

18.00 (ул. Беговая, 219)

Ленинский район

Спортивно-массовое мероприятие, посвящённое Дню ВДВ.

02.08.2018

17.00 (ул. Ворошилова, 55)

Советский район

Митинг посвященный празднованию Дня Воздушно десантных войск.

02.09.2018

11.00 (сквер Примирения и согласия)

Центральный район

Патриотическая акция «Защитник» (конкурсно-игровая программа).

02.02.2018

11.00 ДОЛ «Зеленый огонек»

(пос. Сомово)

«Есть такая профессия Родину защищать».

08.02.2018

11.00 ДОЛ «Вымпел»

(пос. Репное)

Тематическая беседа «Я — патриот» с участием подростков, ветеранов ВС РФ и курсантов ВВУ.

02.02.2018

15.00 МБУДО Дом детства и юношества «Восхождение»

(ул. Никитинская, 8)

МЕРОПРИЯТИЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ КУЛЬТУРЫ КЛУБНОГО И БИБЛИОТЕЧНОГО ТИПА

«Военные моряки и воздушный десант в моих мечтах» — выставка работ участников кружков изобразительного творчества «Палитра» и декоративно-прикладного творчества «Вытворяшки»

21.07-17.08.2018

Культурно-досуговый центр «Левобережье»

МБУК «ЦКС»

(ул. Менделеева, 38)

«Сильные, смелые, ловкие» — спортивно-игровая программа, посвященная дню ВДВ 01.08.2018

12.00 Клуб «Подклетное»

МБУК «ЦКС»

(ул. Арбатская, 66)

«История ВДВ» — лекторий

01.08.2018

16.30 Клуб «Восток»

МБУК «ЦКС»

(ул. Конституции, 7б)

«Нас мало, но мы в тельняшках» — развлекательная программа, посвящённая Дню ВДВ 02.08.2018

10.00 Клуб «Подгорное»

МБУК «ЦКС»

(пл. Советов, 28а)

«Десантник — звучит гордо» — фотовыставка

02.07.2018

11.00 Клуб «Первомайский»

МБУК «ЦКС»

(ул. Центральная, 44)

«Никто кроме нас» — познавательно-спортивное мероприятие в день ВДВ 02.08.2018

12.00 Клуб «Октябрь»

МБУК «ЦКС»

(ул. Куйбышева, 23а)

«Крылья Родины» — час мужества ко Дню военно-десантных войск РФ 02.08.2018

12.00 Библиотека №9 им. В. Жигулина

МБУК «ЦБС» г. Воронежа

(Ленинский пр-кт, 149)

Игровая программа, посвященная дню ВДВ 02.08.2018

18.00 БУЗ ВО «Сомовский санаторий для детей»

(ул. Сосновая, 17)

«Воронеж — Родина воздушного десанта» — час краеведения

03.08.2018

11.00 Библиотека №3 им. В. Гордейчева

МБУК «ЦБС» г. Воронежа

(ул. Ворошилова, 38)

«Как большие одуванчики» — игровая программа для детей, посвященная дню ВДВ России

03.08.2018

13.00 Клуб «Малышево»

МБУК «ЦКС»

(ул. Октябрьская, 236)

«Никто кроме нас» — выставка книг любительского объединения «БукинистЪ», посвящённая Дню ВДВ 04-05.08. 2018

10.00 Культурно-досуговый центр «Северный»

МБУК «ЦКС»

(Московский пр-т, 131)

Праздничное мероприятие, посвящённое Дню ВДВ:

— выставка ДПИ,

— праздничный концерт,

— дискотека.

05.08. 2018

18.00 Открытая площадка КДЦ «Северный»

МБУК «ЦКС»

(Московский пр-т, 131)

МЕРОПРИЯТИЯ В МУЗЕЯХ

Тематическая экскурсия «Бессмертный подвиг десантников» по Аллее Героев (именные деревья героев-десантников)

02.08.2018

10.00 Аллея Героев (именные деревья героев-десантников)