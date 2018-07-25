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Около 13 км газопроводов Краснознаменска передали в собственность Московской области
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Около 13 км газопроводов Краснознаменска передали в собственность Московской области 

РИАМО 42 минуты назад
Фото: РИАМО
Порядка 13 километров газопроводов высокого, среднего и низкого давления в подмосковном Краснознаменске передали из муниципальной собственности в областную казну, говорится в сообщении пресс-службы Минмособлимущества.
«77 газопроводов общей длиной 12,8 километра были выявлены в городском округе Краснознаменск. Как оказалось, трубы, подводящие газ к жилым домам округа, не были закреплены ни за одним предприятием и не получали соответствующего обслуживания», — сказал министр имущественных отношений Московской области Андрей Аверкиев.
Объекты, не имеющие владельца, представляют опасность для жизни людей, поскольку за техническим состоянием таких объектов никто не следит и не ремонтирует их.
В целях безопасности и эксплуатации объектов газового хозяйства Краснознаменска трубопроводы будут переданы АО «Мособлгаз», которое будет следить за их состоянием и бесперебойным газоснабжением населения округа.
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