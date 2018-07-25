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Первышов: при капремонте ул. им. Тургенева главное — выдержать технологию
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Первышов: при капремонте ул. им. Тургенева главное — выдержать технологию 

АиФ — Юг 43 минуты назад
Фото: АиФ – Юг
Первышов: при капремонте ул. им. Тургенева главное — выдержать технологию.
Глава города заявил, что в ущерб качеству сроки гнать не стоит. А за отставание от графика, если такое вдруг произойдет, ответственность он возьмет на себя.
«Капитальный ремонт ул. им. Тургенева — один из важнейших дорожных проектов. При этом мы видим, что погода вносит коррективы. Дожди сильно залили ремонтируемый участок. Это накладывает ограничения по видам работ, которые можно проводить, пока основание не просохло. Ключевая задача — никаких отступлений от технологии. Это очень нагруженная магистраль, и здесь все должно быть сделано с гарантией на годы вперед», — сказал Евгений Первышов.
В качестве примера он взял ул. Новороссийскую — сроки выполнения работ на этом участке из-за погоды были сдвинуты на 4 месяца. Однако все было выполнено в соответствии с технологическим регламентом, и претензий к качеству дороги сегодня нет.
Большое количество осадков, которые вылились на город за последние две недели, привели к переувлажнению грунта. Поэтому сейчас невозможно продолжать формирование основания «дорожной одежды» для будущего асфальтового покрытия.
«Поэтому специалисты перешли к другим видам работ — на участке улицы им. Тургенева от ул. Северной до ул. Артиллерийской демонтируют старые электроопоры, идет устройство ливневой и фекальной канализации, сетей связи, установка тротуарного камня, подрядчик завозит гравийно-песчаную смесь. Рабочие также переукладывают коммуникации на пересечении ул. Северной и им. Тургенева», — сообщает пресс-служба администрации города.
Напомним, ремонт ул. Тургенева выполняется за счёт средств регионального бюджета в рамках программы «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края».
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