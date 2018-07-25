В городке под Витебском появились башенные часы с историей

Три столетия назад тогда еще в небольшом местечке Могилевской губернии открыли часовую фабрику. Говорят, что она стала первой в России . И если с этим историки готовы спорить, то насчет того, что местные мастера были лучшими, сомнений нет.

Башенные часы для Дубровно — напоминание: местным жителям есть чем гордиться, считает глава Дубровенского района Олег Лындин:

— Проект стоимостью более 40 тысяч белорусских рублей воплотили в жизнь за спонсорский счет. Основную часть средств перечислил льнозавод, сваркой каркаса занимался райагросервис, не остались в стороне такие сельхозпредприятия, как имени Черняховского, «Команина», «Правда-С» и другие.

Мы побывали в Дубровно, когда дело шло к финишной прямой. На конструкцию высотой без малого с пятиэтажку собирались устанавливать медный флюгер. На нем — цифра «1393», дата первого упоминания о местечке в летописях. Исторический ликбез есть и на дверце щитка, закрывающего сердце механизма, показывает Роман Саможенов, директор предприятия ЖКХ. Именно «Дубровно-Коммунальник» стал хозяином местного «Биг-Бена» и теперь в ответе за точное время в райцентре:

— Фундамент мачты (а по документам башня проходит именно так. — Авт.) залили на республиканском субботнике, — рассказывает Роман Леонидович. — Четыре пары часов (на каждую сторону башни) приехали к нам из Москвы . Их диаметр — метр, а точность до миллисекунды. Изготовить устройство, но за совсем другие деньги, также предлагали частники из Санкт-Петербурга Минска . Крупный отечественный производитель — Минский часовой завод — в тендере не участвовал: подобные часы он сейчас не выпускает.

Механизм запрограммирован отслеживать время через GPS-приемник. Ходу стрелок не повредит даже ЧП с электричеством. «Тикать» в штатном режиме от недели до месяца позволит специальная аккумуляторная батарея. Самым сложным было смонтировать громоздкий механизм на высоте. Тут пригодились золотые руки коммунальников Олега Никитенко и Сергея Титова