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В Ростове на Садовой снова начали ремонтировать плитку
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В Ростове на Садовой снова начали ремонтировать плитку 

161.ru 43 минуты назад
Фото: 161.ru
Плитку меняют на пересечении с переулком Газетный
На тротуарах улицы Большой Садовой снова начался ремонт. Недавно уложенную плитку вытащили и оставили на пересечении с переулком Газетный. Фотографию опубликовала в Facebook ростовчанка Елена Лагодина.
— Угадайте, что происходит. Это битую плитку вытащили. Похоже, чтобы заменить, — написала автор фото.
Как сообщили 161.ru в мэрии Ростова, заменой плитки подрядная организация занимается по гарантийному договору.
Контракт на ремонт Большой Садовой был заключен на 148,1 миллиона рублей. Дефекты подрядчик исправляет за свой счет. Ремонт улицы начали еще в 2017, а закончили перед чемпионатом мира по футболу.
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