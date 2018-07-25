В КЧР 27 семейных ферм получили гранты на развитие животноводства

ЧЕРКЕССК , 25 июл — РИА Новости . В Карачаево-Черкесии обладателями грантов на общую сумму 126,2 миллионов рублей на развитие семейных животноводческих хозяйств стали 27 фермеров, сообщает в среду пресс-служба главы республики.

"В этом году в конкурсе на получение фермерских грантов по программе «Развитие семейных животноводческих ферм» приняли участие жители всех районов региона. Соискателями в министерство сельского хозяйства республики было подано 115 пакетов документов, 46 бизнес-проектов были допущены ко второму этапу конкурса — очному собеседованию. В итоге удостоились грантов 27 семейных ферм", — говорится в сообщении.

Представленные бизнес-планы прошли тщательную проверку конкурсной комиссии. В её состав в этом году вошли председатель аграрного комитета регионального парламента, представители правоохранительных органов , члены общественных организаций и главы успешных крестьянских (фермерских) хозяйств (КФХ) республики.

Всего с 2012 года гранты по программе «Развитие семейных животноводческих ферм» получили 436 глав КФХ.

За счёт господдержки фермерами приобретено более 4 тысяч голов крупного рогатого скота мясного направления, 2,5 тысяч молочного направления, более тысячи овец, 160 голов кроликов, 46 лошадей, создано более 300 рабочих мест.

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