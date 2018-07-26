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УПЦ сообщила об угрозах перевозчикам за доставку верующих на Крестный ход
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УПЦ сообщила об угрозах перевозчикам за доставку верующих на Крестный ход 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Некоторые украинские чиновники и представители радикальных организаций угрожают физической расправой транспортным компаниям в разных регионах страны за перевоз верующих в Киев 27 июля, в день проведения Большого крестного хода по случаю 1030-летия крещения Руси, сообщает сайт Украинской православной церкви (УПЦ).
"Звонили десяткам различных компаний и везде слышали отказ, в конце концов один из перевозчиков признался: везти верующих до Киева им неофициально запретили, угрожая расправой", — приводятся в сообщении слова исполняющего обязанности главы Народичского благочиния Овручской епархии протоиерея Олега Доминского.
По информации УПЦ, сообщения о том, что паломникам блокируют подъезд к столице 27 июля, поступают также из Нежинской, Черновицкой, Ровенской, Одесской, Запорожской и других епархий.
"Известно, что с руководителями, которые совершают перевозки граждан и имеют лицензию для этого, проводится работа соответствующими органами, и их убедительно заставляют отменить все маршруты на Киев 27 июля", — заявил председатель информационно-просветительского отдела УПЦ архиепископ Нежинский и Прилуцкий Климент.
В свою очередь митрополит Овручский и Коростенский Виссарион в эфире телеканала «112» отметил, что препятствия чинятся не только перевозчикам, но и простым верующим.
"К большому сожалению, в этом году некоторые властные структуры мешают нам провести этот крестный ход. Люди заказывают автобусы, а им не позволяют, отменяют, угрожают", — сказал митрополит. В частности, по его словам, верующих пугают «проблемами на работе».
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