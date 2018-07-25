Опасаясь ареста имущества, жительница Ал-Гая расплатилась с кредитором

Ранее одна из микрофинансовых организаций выдала жительнице Ал-гайского района Саратовской области займ. Не имея возможности платить проценты долг дорос до 130 тысяч рублей. С учетом неполучения денег кредитор обратился в суд. Но и после вынесенного судебного приказа гражданка не исполнила свои обязательства.

В районном отделе судебных приставов было возбуждено исполнительное производство. Получив повестку, женщина явилась на прием к приставу, где ее уведомили о возможных принудительных мерах взыскания задолженности (включая арест имущества). В течение нескольких дней вся сумма должницей была выплачена. Об этом сообщило управление службы судебных приставов.