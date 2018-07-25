Строительная организация в ХМАО выплатила 20 млн рублей долга по зарплате

МОСКВА , 25 июля. / ТАСС /. Строительная организация «ЛМКстрой» в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре (ХМАО-Югре) выплатила 20 млн рублей долга по зарплате. Об этом в среду сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры.

"Прокуратура Нижневартовска провела проверку выплаты зарплаты в ООО «ЛМКстрой». Установлено, что руководство организации имело долг в размере более 20 млн рублей.

В результате принятых мер прокурорского реагирования задолженность погашена в полном объеме", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, по постановлению прокурора юрлицо привлечено к административной ответственности и оштрафовано на общую сумму 90 тыс. рублей. «Кроме того, по материалам прокурорской проверки в отношении руководителя „ЛМКстрой“ следственным органом возбуждено уголовное дело по статье УК РФ „Невыплата заработной платы“, которое направлено в суд для рассмотрения по существу», — заключили в пресс-службе.

Общество с ограниченной ответственностью «ЛМКстрой» ведет деятельность с 1998 года. Профилирующим направлением деятельности компании является выполнение всего комплекса работ по строительству автомобильных дорог всех типов и аэродромных покрытий, строительству и содержанию зимних автодорог и ледовых переправ. По данным сайта компании, в штате числятся порядка тысячи сотрудников.