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США увеличат свой воинский контингент в Австралии на 2,5 тыс. человек
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США увеличат свой воинский контингент в Австралии на 2,5 тыс. человек 

ТАСС 47 минут назад
ВАШИНГТОН, 25 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты намерены послать на военную базу в окрестностях города Дарвин в Австралии дополнительный контингент морской пехоты в 2,5 тыс. военнослужащих. Об этом рассказал госсекретарь США Майкл Помпео в интервью Австралийской радиовещательной корпорации ABC, стенограмму которого распространил в среду Госдепартамент.
"Министр [обороны Джеймс] Мэттис недавно сказал, что мы остановились на размере [контингента] в 2,5 тыс. американских морских пехотинцев в Дарвине, которые готовятся к отправке. Сроки их прибытия зависят от того, когда Австралия назовет время, такова последовательность", — сказал он.
"Это важная миссия для Соединенных Штатов и мы знаем, что это важная миссия не только для Австралии, но и для региона", — добавил Помпео.
В настоящее время на военной базе в окрестностях города Дарвин в северной части Австралии размещено около 1 тыс. 250 американских морпехов. Усиление американского военного контингента на территории Австралии, как считают эксперты, несет значительную угрозу для австралийско-китайских отношений. Австралия, военный союзник США, не претендующий на территории в Южно-Китайском море, долгое время сохраняла свой нейтралитет в территориальных спорах с целью сохранить благоприятные экономические отношения с Китаем. В последние месяцы двусторонние отношения заметно осложнились.
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