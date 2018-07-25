США увеличат свой воинский контингент в Австралии на 2,5 тыс. человек

"Министр [обороны Джеймс] Мэттис недавно сказал, что мы остановились на размере [контингента] в 2,5 тыс. американских морских пехотинцев в Дарвине, которые готовятся к отправке. Сроки их прибытия зависят от того, когда Австралия назовет время, такова последовательность", — сказал он.

"Это важная миссия для Соединенных Штатов и мы знаем, что это важная миссия не только для Австралии, но и для региона", — добавил Помпео.