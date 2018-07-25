Удмуртия в минуту: возвращение Тюрина и аварийное отключение электричества в Ижевске

Ижевск. Удмуртия . В среду, 25 июля, Юрий Тюрин заявил, что примет участие в довыборах в городскую думу Ижевска. Бывший глава города считает, что его опыт и знания помогут решить проблемы жителей столицы Удмуртии. Довыборы пройдут 9 сентября.

Удмуртия в минуту: возвращение Тюрина и аварийное отключение электричества в Ижевске

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Продажа доли:

Кандидат на пост главы Ижевска Константин Сунцов готов продать 10% своего бизнеса. На продажу выставили 650 акций холдинга BeauTeam на общую сумму 65 млн рублей.

Да будет свет:

Утром в Ижевске произошло аварийное отключение электричества. Без света остались дома и объекты в Соцгороде и центре. Известно, что кабель перебили сотрудники сторонней организации при проведении земляных работ.

Устранение последствий:

В Удмуртии устранили последствия порыва нефтепровода на Чутырском месторождении. Загрязненную почву вывезли и утилизировали. Участок, где произошел разлив, рекультивировали.

Новая разработка:

Ижевский бизнесмен разработал новый аппарат по продаже сим-карт. Он легче предшественника и удобнее в использовании. В один симкомат помещается 150 карт. Кроме того, аппарат раздает wi-fi.