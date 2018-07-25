Ещё
Удмуртия в минуту: возвращение Тюрина и аварийное отключение электричества в Ижевске
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Удмуртия в минуту: возвращение Тюрина и аварийное отключение электричества в Ижевске 

ИА «Сусанин» 45 минут назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. В среду, 25 июля, Юрий Тюрин заявил, что примет участие в довыборах в городскую думу Ижевска. Бывший глава города считает, что его опыт и знания помогут решить проблемы жителей столицы Удмуртии. Довыборы пройдут 9 сентября.
Удмуртия в минуту: возвращение Тюрина и аварийное отключение электричества в Ижевске
Итоги дня в Удмуртии. подробнее: http://susanin.news Текст озвучен по заказу ИА «Сусанин». http://vk.com/lavavulkanova (Диктор Ксюша Вулканова)
Продажа доли:
Кандидат на пост главы Ижевска Константин Сунцов готов продать 10% своего бизнеса. На продажу выставили 650 акций холдинга BeauTeam на общую сумму 65 млн рублей.
Да будет свет:
Утром в Ижевске произошло аварийное отключение электричества. Без света остались дома и объекты в Соцгороде и центре. Известно, что кабель перебили сотрудники сторонней организации при проведении земляных работ.
Устранение последствий:
В Удмуртии устранили последствия порыва нефтепровода на Чутырском месторождении. Загрязненную почву вывезли и утилизировали. Участок, где произошел разлив, рекультивировали.
Новая разработка:
Ижевский бизнесмен разработал новый аппарат по продаже сим-карт. Он легче предшественника и удобнее в использовании. В один симкомат помещается 150 карт. Кроме того, аппарат раздает wi-fi.
ИА «Сусанин»: последние новости
Глава «Роскосмоса» после проведенных обысков покинул свою должность Симкомат: предприниматель из Ижевска изобрел «убийцу» салонов связи Посетителей Банка России в Санкт-Петербурге заставили взвешиваться
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В смертельном пожаре в Греции нашли «российский» след150
Крымский мост начал отделяться от Крыма561
Россия пригрозила Грузии силой224
Киевская чиновница публично закатила истерику в Минске57
Заявление Лолиты грозит международным скандалом293
Видео
02:17
Таджикистан направил ноту России
В мире Политика
01:28
Вице-премьер рассказал о «проклятии» России
Экономика
05:24
Раскрыты новые детали разговора Путина и Трампа
Политика
02:57
Тюремным мукам в Ярославле нашли оправдание
Происшествия
00:30
Киевская чиновница публично закатила истерику в Минске
Украина В мире
03:10
Выбор языка: школьникам разрешили не говорить по-татарски
Политика Статьи
00:37
Собянин оценил доходы Москвы от ЧМ-2018
Новости Москвы
06:13
Россия пригрозила Грузии силой
Армия Кавказ
00:10
Британский гвардеец грубо обошелся с туристкой
Происшествия
03:57
В платежках ЖКХ хотят добавить новую строку
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение