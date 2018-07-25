Пляжи возле Гданьска закрыли из-за сине-зелёных водорослей 

Пляжи в окрестностях Гданьска массово закрывают из-за цветения воды. Об этом сообщает портал GK24.pl.
В санитарно-эпидемиологической станции пояснили, что сейчас наблюдается активное размножение сине-зелёных водорослей, которые иначе называют цианобактериями. Чаще всего этот процесс усиливается, когда жаркая погода сопровождается отсутствием ветра.
Попадание воды с цианобактериями в организм человека грозит серьёзными последствиями для здоровья: возможны сыпь, рвота, диарея, лихорадка, боли в мышцах и суставах.
На прошлой неделе Государственная санитарно-эпидемиологическая станция в Пуцке закрыла пляжи на Хельской косе из-за распространения в воде цианобактерий. Сотрудники польской санэпидемстанции рекомендуют всем, кто отдыхает на пляжах Балтийского моря и Пуцкого залива, не заходить в воду с необычным цветом или запахом.