Ещё
Пляжи возле Гданьска закрыли из-за сине-зелёных водорослей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пляжи возле Гданьска закрыли из-за сине-зелёных водорослей 

Клопс.Ru 44 минуты назад
Фото: Клопс.Ru
Пляжи в окрестностях Гданьска массово закрывают из-за цветения воды. Об этом сообщает портал GK24.pl.
В санитарно-эпидемиологической станции пояснили, что сейчас наблюдается активное размножение сине-зелёных водорослей, которые иначе называют цианобактериями. Чаще всего этот процесс усиливается, когда жаркая погода сопровождается отсутствием ветра.
Попадание воды с цианобактериями в организм человека грозит серьёзными последствиями для здоровья: возможны сыпь, рвота, диарея, лихорадка, боли в мышцах и суставах.
На прошлой неделе Государственная санитарно-эпидемиологическая станция в Пуцке закрыла пляжи на Хельской косе из-за распространения в воде цианобактерий. Сотрудники польской санэпидемстанции рекомендуют всем, кто отдыхает на пляжах Балтийского моря и Пуцкого залива, не заходить в воду с необычным цветом или запахом.
Клопс.Ru: последние новости
Калининградские почтальоны начнут передавать соцслужбам информацию о нуждающихся в поддержке гражданах В Калининград доставят мощи святого апостола Андрея Первозванного В Центризбирком поступили документы о проведении референдума по пенсионной реформе
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В смертельном пожаре в Греции нашли «российский» след150
Крымский мост начал отделяться от Крыма561
Россия пригрозила Грузии силой224
Киевская чиновница публично закатила истерику в Минске57
Заявление Лолиты грозит международным скандалом293
Видео
02:17
Таджикистан направил ноту России
В мире Политика
01:28
Вице-премьер рассказал о «проклятии» России
Экономика
05:24
Раскрыты новые детали разговора Путина и Трампа
Политика
02:57
Тюремным мукам в Ярославле нашли оправдание
Происшествия
00:30
Киевская чиновница публично закатила истерику в Минске
Украина В мире
03:10
Выбор языка: школьникам разрешили не говорить по-татарски
Политика Статьи
00:37
Собянин оценил доходы Москвы от ЧМ-2018
Новости Москвы
06:13
Россия пригрозила Грузии силой
Армия Кавказ
00:10
Британский гвардеец грубо обошелся с туристкой
Происшествия
03:57
В платежках ЖКХ хотят добавить новую строку
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение