Турецкое звено российской финансовой пирамиды оторвалось

В ходе операции в отношении российской финансовой пирамиды, созданной математическим гением Сергеем Мавроди России и действовавшей в том числе в Турции под названием «TurkeyMMM», было задержано 30 человек, в числе которых руководитель системы в Турции Эльвира Егорова под кодовым именем «Лейла». Было установлено, что российская финансовая пирамида получила мошенническим путем 1,2 миллиона турецких лир (это более 15 миллионов рублей — прим. ред.). Главное действующее лицо в скандале вокруг компании «Чифтликбанк» (Çiftlikbank) Мехмет Айдын (Mehmet Aydın), как выяснилось, тоже создал свою мошенническую схему под впечатлением этой системы.

Финансовая пирамида «МММ» была создана в России в 1994 году. Структура, предлагавшая новую денежную модель, позиционировала себя как иная финансовая система, созданная для помощи бедным. Создателем системы был Сергей Мавроди, который представлялся математическим гением. Благодаря системе, которая обрела 20 миллионов вкладчиков, Мавроди был избран депутатом в России. Но когда система дала сбой и один за другим стали появляться пострадавшие, в отношении Мавроди было начато расследование, и он был арестован. Компании «МММ» были запрещены в России. Тому, кто присоединялся к финансовой пирамиде, система предлагала прибыль 30-50% в месяц. За средства, вложенные впервые вовлеченными в систему лицами, выплачивалась 10%-ная прибыль. Но обналичить деньги можно было только через определенный период времени. При этом подавляющее большинство вкладчиков не смогло получить даже затраченных денег.

Пирамида «МММ», название которой было составлено из первых букв фамилий ее учредителей, возродилась в 2007 году. Эта запрещенная в России структура была претворена в жизнь во многих странах в качестве «MMM Global», а в Турции в 2015 году была создана система под названием «TurkeyMMM».

В результате расследования, проведенного сотрудниками киберотдела управления безопасности Стамбула в ответ на поступившие жалобы, выяснилось, что в Турции была создана система финансовой пирамиды под названием «TurkeyMMM», которая обещала высокую доходность. Процедура оформления членства осуществлялась через интернет-сайт www.turkeymmm.net. Деньги, которые вкладывали зарегистрированные в системе члены, отправлялись в криптокошельки, принадлежавшие преступной организации. После присоединения к системе какого-либо члена и поступления средств преступная организация вмешивалась в систему, осуществляя процедуру сброса, и личные счета вкладчиков с вложенными криптоденьгами обнулялись. Было установлено, что к настоящему моменту структура получила мошенническим путем 1,2 миллиона турецких лир. Похищенные деньги были выведены за границу.

Расследование показало, что системой управлял Сергей Мавроди, ее создатель по всему миру, а во главе структуры в Турции стояла россиянка Эльвира Егорова под кодовым именем «Лейла». Полиция выявила 33 человека в составе структуры, двое из которых — граждане России.

В соответствии с выводами расследования сотрудники киберотдела управления безопасности начали операцию одновременно в 16 провинциях. Было задержано 30 человек. В результате обысков было изъято: 31 ноутбук, 42 мобильных телефона, 8 планшетных компьютеров, 25 устройств внешней памяти, 12 жестких дисков, 12 карт памяти, 49 сим-карт, 8 компакт-дисков, документы.

В ходе дачи показаний в управлении безопасности задержанная Эльвира Егорова, которая управляла структурой системы в Турции, заявила, что выступала только в качестве переводчика, переводя на турецкий язык поступавшие из России инструкции и передавая их подразделениям.

Из 30 человек, доставленных в суд после допросов в управлении безопасности, семеро были заключены под стражу, в том числе Эльвира Егорова, 23 человека были отпущены под подписку о невыезде.