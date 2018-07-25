Эксперт объяснил востребованность профессионалов в возрасте

«Профессионалы в возрасте действительно востребованы — и в целом в экономике, и на нашем предприятии в частности. Причем речь идет, в том числе, о востребованности персонала рабочих специальностей», — отметил Когогин.

По его словам, в рабочих профессиях огромную роль играет наставничество, так как приходящие на предприятие молодые специалисты «остро нуждаются в старших товарищах, которые на практике покажут им — что и как надо делать, поделятся секретами, проследят за первыми результатами и, при необходимости, их скорректируют».

«К тому же, к сожалению, молодых рабочих просто не хватает. Их и в принципе мало. И на предприятия, в реальный сектор экономики они не спешат. Поэтому от опытных рабочих (а это обычно люди в возрасте) никто и не думает избавляться», — заявил гендиректор «КамАЗа».

Он рассказал, что на его предприятии существует система поддержки рабочих, в том числе ежегодная диспансеризация, проводятся регулярные профосмотры, выдаются путевки на санаторно-курортное лечение. У компании есть собственные базы отдыха, работники получают компенсацию питания и имеют обширную программу скидок и бонусов.

«Мы, с одной стороны, должны и будем с пониманием относиться к возрастным особенностям таких работников, а с другой стороны — прилагать максимум усилий для поддержания на высоком уровне их здоровья и социального самочувствия. А для молодых сотрудников у нас существует целая программа «Управление талантами» — поиск и продвижение персонала с высоким потенциалом», — отметил Когогин.

19 июля Государственная дума приступила к обсуждению законопроекта об изменениях в пенсионной системе. Нижняя палата парламента рассмотрела и одобрила в первом чтении принятие внесенной кабмином инициативы.

Законопроект поддерживают и региональные законодательные собрания, в том числе изменение пенсионной системы находит поддержку у представителей оппозиции.