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«Усадебный экспресс» 28 июля довезет всех желающих до любимых мест Пушкина в Подмосковье
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«Усадебный экспресс» 28 июля довезет всех желающих до любимых мест Пушкина в Подмосковье 

РИАМО 50 минут назад
Фото: РИАМО
Центральная пригородная пассажирская компания приглашает всех желающих на экскурсию по пушкинским местам, говорится в сообщении пресс-службы АО «Центральная пригородная пассажирская компания».
«28 июля все желающие смогут посетить усадьбы Захарово и Большие Вяземы, в которых бывал великий русский поэт», — говорится в сообщении.
На комфортабельном экспрессе от Белорусского вокзала путешественники доедут до станции Голицыно, откуда отправятся в усадьбу Большие Вяземы. Когда-то царь Федор I Иоаннович подарил село Никольское-Вяземы, где находится усадьба, Борису Годунову, и Годунов сыграл большую роль в ее развитии.
Туристы увидят уникальную звонницу времен Федора Иоанновича и посетят музей Бориса Годунова.
«Затем группа отправится в усадьбу Захарово, которая принадлежала Марии Алексеевне Ганнибал, бабушке Александра Пушкина. Туристы посетят музей детства поэта, побывают на музыкальном концерте в летнем театре и поучаствуют в квесте», — говорится в сообщении.
Экскурсия проходит в рамках проекта «Усадебный экспресс». Этот проект знакомит путешественников с историей усадебной культуры. Любой желающий может выбрать подходящую экскурсию и присоединиться к группе.
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