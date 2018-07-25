«Усадебный экспресс» 28 июля довезет всех желающих до любимых мест Пушкина в Подмосковье

Центральная пригородная пассажирская компания приглашает всех желающих на экскурсию по пушкинским местам, говорится в сообщении пресс-службы АО «Центральная пригородная пассажирская компания».

«28 июля все желающие смогут посетить усадьбы Захарово и Большие Вяземы, в которых бывал великий русский поэт», — говорится в сообщении.

На комфортабельном экспрессе от Белорусского вокзала путешественники доедут до станции Голицыно , откуда отправятся в усадьбу Большие Вяземы. Когда-то царь Федор I Иоаннович подарил село Никольское-Вяземы, где находится усадьба, Борису Годунову , и Годунов сыграл большую роль в ее развитии.

Туристы увидят уникальную звонницу времен Федора Иоанновича и посетят музей Бориса Годунова.

«Затем группа отправится в усадьбу Захарово, которая принадлежала Марии Алексеевне Ганнибал, бабушке Александра Пушкина. Туристы посетят музей детства поэта, побывают на музыкальном концерте в летнем театре и поучаствуют в квесте», — говорится в сообщении.

Экскурсия проходит в рамках проекта «Усадебный экспресс». Этот проект знакомит путешественников с историей усадебной культуры. Любой желающий может выбрать подходящую экскурсию и присоединиться к группе.