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Катырин назвал условия продуктивного товарооборота меду странами БРИКС
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Катырин назвал условия продуктивного товарооборота меду странами БРИКС 

Российская Газета 53 минуты назад
За годы существования БРИКС доля внутригрупповой торговли в общем объеме внешнеторгового оборота стран-членов «пятерки» увеличилась с 6,2 процента в 2001 году до 10 процентов в 2017 году. Об этом сообщил президент ТПП РФ Сергей Катырин на Деловом форуме БРИКС в Йоханнесбурге, прошедшем в рамках мероприятий в связи с саммитом организации 25-27 июля в ЮАР.
"Кстати, показатель внешнеторгового оборота России со странами БРИКС в 2017 году составил 102,4 млрд долларов, это на 30 процентов выше, чем годом ранее", — отметил он. И добавил, что показатели могут быть намного лучше, если убирать взаимные барьеры, гармонизировать и унифицировать стандарты и улучшить предпринимательскую среду.
Пока же бюрократические и другие барьеры сильнее всего ощущаются в области сельского хозяйства, легкой и химической промышленности, в металлургии, деревообработке.
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