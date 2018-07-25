Катырин назвал условия продуктивного товарооборота меду странами БРИКС

За годы существования БРИКС доля внутригрупповой торговли в общем объеме внешнеторгового оборота стран-членов «пятерки» увеличилась с 6,2 процента в 2001 году до 10 процентов в 2017 году. Об этом сообщил президент ТПП РФ Сергей Катырин на Деловом форуме БРИКС в Йоханнесбурге, прошедшем в рамках мероприятий в связи с саммитом организации 25-27 июля в ЮАР.

"Кстати, показатель внешнеторгового оборота России со странами БРИКС в 2017 году составил 102,4 млрд долларов, это на 30 процентов выше, чем годом ранее", — отметил он. И добавил, что показатели могут быть намного лучше, если убирать взаимные барьеры, гармонизировать и унифицировать стандарты и улучшить предпринимательскую среду.

Пока же бюрократические и другие барьеры сильнее всего ощущаются в области сельского хозяйства, легкой и химической промышленности, в металлургии, деревообработке.