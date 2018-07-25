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Жителей Бежаниц встретят на «Литературном бульваре»
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Жителей Бежаниц встретят на «Литературном бульваре» 

АиФ Северо-запад 51 минуту назад
Бежаницы отметят День поселка 5 августа.
Как сообщили в пресс-службе администрации Псковской области, торжества начнутся в 11 часов. Гостей и жителей посёлка ждут «Литературный бульвар» (литературная композиция «Край Бежаницкий — талантами богат!»: в рамках всероссийской акции «Классики русской провинции»), «Аллея мастеров» (выставка — продажа изделий декоративно-прикладного творчества), мастер-классы по изготовлению текстильной куклы и росписи гипсовых фигурок, «Салон красоты для принцесс и принцев», беспроигрышная лотерея Почты России, экоплощадка Полистовского заповедника.
В 12:00 на Летней эстраде посёлка начнётся торжественная часть праздника, а в 13:00 на стадионе состоится матч между командами «Штурм» из Бежаниц и «КПРФ» из Великих Лук в рамках первенства Псковской области по футболу.
В 14:30 на Летней эстраде выступят Ангелина Василевская и Иван Фадин, а также победители открытого фестиваля «Мы ищем таланты».
В 16:30 на Танцевальной площадке состоятся фестиваль красок Холи и пенная вечеринка, а 20:00 на Летней эстраде — концертная программа фолк-ансамбля «Разносолы» из Пскова.
Завершится день дискотекой на Танцевальной площадке. Начнётся она в 22:30.
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