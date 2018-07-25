Самарские врачи обсудили, ка заставить IT-технологии лечить людей

Модератор секции, директор института инновационного развития СамГМУ Александр Колсанов во вступительном слове заметил, что сейчас IT-медицина в нашем регионе вышла уже на такой уровень, на котором нуждается в «столкновении с реальностью», в активном внедрении в действующие лечебные учреждения и в экспертной оценке наработанных и прошедших успешные испытания проектов со стороны действующих специалистов реальной сферы. Собственно, на секции именно такой разговор и получился — главврачи областных больниц слушали сообщения разработчиков и делились своими впечатлениями и рекомендациями. Хотя большинство впечатлений свелось к просьбам о сотрудничестве и внедрении проектов в конкретные лечебные учреждения.

Первым представил свою и его коллег из СамГМУ разработку профессор Василий Пятин, руководитель отдела нейроинтерфейсов и прикладной нейрофизиологии центра прорывных исследований «IT в медицине». Он рассказал о том, как с помощью виртуальной реальности специалисты центра восстанавливают нормальную работу нервной системы у пациентов с самыми тяжелыми травмами (например, нарушениями кровоснабжения головного мозга). Для больных создают «новый мир», в котором они, например, лежа на самом деле на больничной койке, могут пойти домой и поговорить там с родными и близкими. С помощью виртуального интерфейса «мозг — компьютер» люди с расстройствами речи (например) могут общаться, а нарушения нейронных связей восстанавливаются буквально за несколько сеансов. Фактически речь идет о рождении новой отрасли медицины — нейрореабилитации. Официально ее еще нет нигде в мире — в США только в этом году начали давать направления для лечения по этим методикам больных детей.