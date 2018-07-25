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В Свердловской области начал работать первый мобильный библиотечный комплекс
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В Свердловской области начал работать первый мобильный библиотечный комплекс 

ТАСС 55 минут назад
ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 июля. /ТАСС/. Первый мобильный комплекс библиотечного обслуживания начал работу в Свердловской области, его стоимость составила 4 млн рублей, сообщили в среду в департаменте информационной политики региона.
"В Свердловской области начал работу первый Библиобус — мобильный офис-комплекс информационно-библиотечного обслуживания. На приобретение
было заложено 4 миллиона рублей", — говорится в сообщении
В департаменте добавили, что центр предоставляет доступ к порталу «Госуслуги», оснащен ноутбуками с клавиатурой Брайля. Книжный фонд передвижной библиотеки составляет около 500 изданий.
Офис будет работать в Ирбитском районе области. «На сегодняшний день в составе Ирбитского района 103 населенных пункта, библиотеки есть только в 35 из них, теперь в 68 территорий, не имеющих стационарной библиотеки, раз в месяц будет приезжать Библиобус», — отметили в департаменте.
В Свердловской области идет работа по развитию библиотечной сети, повышению информатизации этих учреждений. Для привлечения читателей проводятся различные акции по популяризации чтения, организована межведомственная работа регионального Минкультуры, Минобразования и департамента молодежной политики.
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