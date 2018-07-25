В Свердловской области начал работать первый мобильный библиотечный комплекс

ЕКАТЕРИНБУРГ , 25 июля. / ТАСС /. Первый мобильный комплекс библиотечного обслуживания начал работу в Свердловской области , его стоимость составила 4 млн рублей, сообщили в среду в департаменте информационной политики региона.

"В Свердловской области начал работу первый Библиобус — мобильный офис-комплекс информационно-библиотечного обслуживания. На приобретение

было заложено 4 миллиона рублей", — говорится в сообщении

В департаменте добавили, что центр предоставляет доступ к порталу «Госуслуги», оснащен ноутбуками с клавиатурой Брайля. Книжный фонд передвижной библиотеки составляет около 500 изданий.

Офис будет работать в Ирбитском районе области. «На сегодняшний день в составе Ирбитского района 103 населенных пункта, библиотеки есть только в 35 из них, теперь в 68 территорий, не имеющих стационарной библиотеки, раз в месяц будет приезжать Библиобус», — отметили в департаменте.