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Пластиковые крышки можно сдать в филиалах ТЦСО «Щукино»
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Пластиковые крышки можно сдать в филиалах ТЦСО «Щукино» 

Управа района Щукино 55 минут назад
Фото: Управа района Щукино
В рамках благотворительной акции «Добрые крышечки» открылись дополнительные пункты приема пластиковых крышек в филиалах ТЦСО «Щукино».
Ранее в районе работал только один такой пункт — в офисе спортивной школы №26 по адресу ул. Академика Бочвара, д. 6.
— «Добрые крышечки» — это российский эколого-благотворительный волонтерский проект, имеющий двойную цель — сделать мир чище и помочь детям. Пластиковые крышечки от бутылок и пакетов собираются в различных пунктах приема и скапливаются на базах партнеров. Затем их отправляют на завод по переработке пластика: завод взвешивает сырье и переводит денежные средства за собранные крышечки на счет благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам», — рассказала заместитель директора по общим вопросам спортшколы №26 Москомспорта Мария Иванова.
На данный момент идет сбор для Софии, которая родилась с многочисленными пороками развития и от которой отказались родители. Недавно у нее появилась приемная семья. У девочки есть мечта: тренироваться в беге на колясках. Семья уже нашла тренера, и он подготовил программу тренировок. Осталось приобрести коляску с помощью проекта «Добрые крышечки».
Адреса пунктов приема в ТЦСО: ул. Маршала Бирюзова, д. 4, корп. 2 и ул. Маршала Василевского, д. 3, корп. 1. (ео)
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