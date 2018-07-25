Пластиковые крышки можно сдать в филиалах ТЦСО «Щукино»

В рамках благотворительной акции «Добрые крышечки» открылись дополнительные пункты приема пластиковых крышек в филиалах ТЦСО «Щукино».

Ранее в районе работал только один такой пункт — в офисе спортивной школы №26 по адресу ул. Академика Бочвара, д. 6.

— «Добрые крышечки» — это российский эколого-благотворительный волонтерский проект, имеющий двойную цель — сделать мир чище и помочь детям. Пластиковые крышечки от бутылок и пакетов собираются в различных пунктах приема и скапливаются на базах партнеров. Затем их отправляют на завод по переработке пластика: завод взвешивает сырье и переводит денежные средства за собранные крышечки на счет благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам», — рассказала заместитель директора по общим вопросам спортшколы №26 Москомспорта Мария Иванова

На данный момент идет сбор для Софии, которая родилась с многочисленными пороками развития и от которой отказались родители. Недавно у нее появилась приемная семья. У девочки есть мечта: тренироваться в беге на колясках. Семья уже нашла тренера, и он подготовил программу тренировок. Осталось приобрести коляску с помощью проекта «Добрые крышечки».

Адреса пунктов приема в ТЦСО: ул. Маршала Бирюзова, д. 4, корп. 2 и ул. Маршала Василевского, д. 3, корп. 1. (ео)