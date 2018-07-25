Суд продолжит 2 августа рассмотрение иска МВД к фигурантам «Болотного дела»

Судья 242-го мирового участка сточного района Нагатинский затон объявил перерыв до 2 августа рассмотрение иска МВД к шести фигурантам «Болотного дела» о возмещении ущерба на сумму более 43 тысячи рублей за утраченные дубинки и радиостанции после протестной акции в мае 2012 года на Болотной площади в столице. Об этом сообщает корреспондент Business FM. «Отложить заседание для того, чтобы повторно известить представителя истца, а также Елену Кохтареву о процессе», — сказал судья Олег Шассаев.

На сегодняшнее заседании суда представитель истца не явился, также не пришла одна из ответчиков Елена Кохтарева. 25 июля суд заслушал позицию большинства ответчиков по делу и изучил ходатайство истца о восстановлении срока исковой давности. Ответчики и их представители просили его отклонить и прекратить разбирательство. Они отмечали, что срок исковой давности по делу составляет три года исчисляется с момента, когда истец узнал об утрате имущества, то есть непосредственно после «Марша миллионов».

«Но даже с момента вступления приговоры в силу эти сроки давно уже истекли», — заявила адвокат Серея Удальцова Виолетта Волкова . Сам Удальцов назвал действия юристов МВД «халатным поведением». «Такое ощущение, что спохватились», — сказал он.

Леонид Развозжает расценил иск как способ оказания давления на фигурантов за их политическую деятельность. Также судья отклонил ходатайство представителя Илти Гущина о привлечении к качестве соответчиков по делу всех участников «Марша миллионов», а в качестве третьих лиц — всех сотрудников правоохранительных органов, обеспечивавших во время него порядок.

24 июля 2014 года Мосгорсуд признал координатора движения «Левый фронт» Сергея Удальцова и его соратника, помощника депутата Госдумы Леонида Развозжаева виновными в организации массовых беспорядков 6 мая 2012 года на Болотной площади в Москве во время шествия оппозиции «Марш миллионов».

Тогда на площади начались драки участников митинга с бойцами ОМОН, люди бросали файеры и переворачивали биотуалеты, чтобы построить баррикады. Было задержано порядка 400 человек, свыше 30 из них стали фигурантами уголовных дел.

Суд приговорил Удальцова и Развозжаева к 4,5 года колонии каждого. Другие четверо фигурантов по приговору Замоскворецкого суда столицы от 18 августа 2014 года за участие в массовых беспорядках получили меньшие сроки — от условного до 3,5 лет реального заключения Условно на 3 года и 3 месяца была осуждена Елена Кохтарева. Все фигуранты уже отбыли наказание. Всего же фигурантами так называемого «Болотного дела» стали около 30 человек.