Суд продолжит 2 августа рассмотрение иска МВД к фигурантам «Болотного дела» 

Судья 242-го мирового участка сточного района Нагатинский затон объявил перерыв до 2 августа рассмотрение иска МВД к шести фигурантам «Болотного дела» о возмещении ущерба на сумму более 43 тысячи рублей за утраченные дубинки и радиостанции после протестной акции в мае 2012 года на Болотной площади в столице. Об этом сообщает корреспондент Business FM. «Отложить заседание для того, чтобы повторно известить представителя истца, а также Елену Кохтареву о процессе», — сказал судья Олег Шассаев.
На сегодняшнее заседании суда представитель истца не явился, также не пришла одна из ответчиков Елена Кохтарева. 25 июля суд заслушал позицию большинства ответчиков по делу и изучил ходатайство истца о восстановлении срока исковой давности. Ответчики и их представители просили его отклонить и прекратить разбирательство. Они отмечали, что срок исковой давности по делу составляет три года исчисляется с момента, когда истец узнал об утрате имущества, то есть непосредственно после «Марша миллионов».
«Но даже с момента вступления приговоры в силу эти сроки давно уже истекли», — заявила адвокат Серея Удальцова Виолетта Волкова. Сам Удальцов назвал действия юристов МВД «халатным поведением». «Такое ощущение, что спохватились», — сказал он.
Леонид Развозжает расценил иск как способ оказания давления на фигурантов за их политическую деятельность. Также судья отклонил ходатайство представителя Илти Гущина о привлечении к качестве соответчиков по делу всех участников «Марша миллионов», а в качестве третьих лиц — всех сотрудников правоохранительных органов, обеспечивавших во время него порядок.
Ответчиками по иску Управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу были заявлены Сергей Удальцов, Леонид Развозжаев, Алексей Гаскаров, Илья Гущин, Александр Марголин и Елена Кохтарева. Истец требовал взыскать с них солидарно более 43 тысяч 816 рублей.
24 июля 2014 года Мосгорсуд признал координатора движения «Левый фронт» Сергея Удальцова и его соратника, помощника депутата Госдумы Леонида Развозжаева виновными в организации массовых беспорядков 6 мая 2012 года на Болотной площади в Москве во время шествия оппозиции «Марш миллионов».
Тогда на площади начались драки участников митинга с бойцами ОМОН, люди бросали файеры и переворачивали биотуалеты, чтобы построить баррикады. Было задержано порядка 400 человек, свыше 30 из них стали фигурантами уголовных дел.
Суд приговорил Удальцова и Развозжаева к 4,5 года колонии каждого. Другие четверо фигурантов по приговору Замоскворецкого суда столицы от 18 августа 2014 года за участие в массовых беспорядках получили меньшие сроки — от условного до 3,5 лет реального заключения Условно на 3 года и 3 месяца была осуждена Елена Кохтарева. Все фигуранты уже отбыли наказание. Всего же фигурантами так называемого «Болотного дела» стали около 30 человек.