Пенсионеры займутся йогой в парке «Дубки» 31 июля

В парке «Дубки» 31 июля пройдет занятие по йоге для пенсионеров. Об этом сообщили в администрации парка.

— Жители старшего поколения могут освоить на наших занятиях самые разные виды йоги — от хатха-йоги до самадевы, но также предусмотрен и более легкий вид упражнений. Специального места для переодевания в парке нет, — рассказал сотрудник администрации.

Бесплатное занятие продлится с 10.00 до 11.00, приглашаются все желающие. Оно состоится на лужайке между катком и волейбольной площадкой напротив большого водоема. (мю)