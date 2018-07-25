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Пенсионеры займутся йогой в парке «Дубки» 31 июля
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Пенсионеры займутся йогой в парке «Дубки» 31 июля 

Управа района Восточное Дегунино города Москвы 54 минуты назад
Фото: Управа района Восточное Дегунино города Москвы
В парке «Дубки» 31 июля пройдет занятие по йоге для пенсионеров. Об этом сообщили в администрации парка.
— Жители старшего поколения могут освоить на наших занятиях самые разные виды йоги — от хатха-йоги до самадевы, но также предусмотрен и более легкий вид упражнений. Специального места для переодевания в парке нет, — рассказал сотрудник администрации.
Бесплатное занятие продлится с 10.00 до 11.00, приглашаются все желающие. Оно состоится на лужайке между катком и волейбольной площадкой напротив большого водоема. (мю)
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