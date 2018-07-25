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Завод, где собирают троллейбусы
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Завод, где собирают троллейбусы 

Вологда.рф 57 минут назад
Фото: Вологда.рф
На окраине Вологды, «вдали от шума городского», есть предприятие, продукция которого хорошо известна как в России, так и за ее пределами.
Завод по производству троллейбусов — АО «Стройтранс» — на сегодняшний день обеспечен заказами, как говорится «под завязку». Иркутск и Мурманск, Ярославль и Абакан, Санкт-Петербург и Новосибирск — вот далеко не полный перечень городов, городские власти которых заключили договоры на поставку вологодских троллейбусов.
Рабочий гул в цехах не умолкает до позднего вечера. В короткую минуту отдыха удается пообщаться с электросварщиком Владимиром Ефремовым.
«Завод работает стабильно, выплачивают зарплату вовремя, работа есть постоянно. Средняя зарплата рабочих составляет 35-50 тысяч рублей в месяц. Есть долгосрочные заказы. Но здесь действительно надо работать. Деньги «за просто так» еще никто не платил, а кто ищет не работу, а курорт — вам не сюда», — говорит Владимир.
Совсем недавно новые троллейбусы производства вологодского троллейбусного завода вышли на улицы Ярославля. Комфортабельные, удобные, практически бесшумные и уже вызвали положительные отклики в соцсетях у ярославцев.
«АО «Стройтранс» участвует в Программе Правительства РФ и получает государственные субсидии, как производитель электрического транспорта. Меры государственной поддержки будут действовать минимум до 2020 года, — говорит директор по финансам Ирина Сватковская. — Это еще одно подтверждение тому, что у завода есть будущее».
Сегодня АО «СтройТранс» готово предоставить рабочие места квалифицированным рабочим — электросварщикам, электромонтерам, слесарям. Стабильная работа и высокая заработная плата гарантируется.
Адрес: 160004, г. Вологда, Белозерское шоссе, д. 3, помещение 3  Телефоны: 21 70 38; 8 921 064 86 12  на правах рекламы
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