Минтранс оценил готовность строящейся трассы «Таврида» в Крыму

Министр транспорта России Евгений Дитрих совершил во вторник рабочую поездку в Крым и Тамань и ознакомился с реализацией ключевых инфраструктурных проектов. Отмечено, что текущий летний сезон стал особенно сложным для дорожников Крыма, так как после открытия моста через Керченский пролив автомобильный поток на курорты полуостров увеличился в разы по сравнению с 2017 годом, сообщила пресс-служба Минтранса РФ.

"В настоящее время общая готовность «Тавриды» составляет 35 процентов. На первой очереди строительства от Керчи до Симферополя (190 км) уложено почти 100 км асфальтобетона в 2-полосном исполнении. На второй очереди строительства от Керчи до Севастополя — более 40 км в 2-полосном исполнении", — сообщили в Минтрансе.

Укладка асфальтобетона на «Тавриде» ведется на данный момент в два слоя, а третий, последний, слой щебеночно-мастичного асфальтобетона на всех 250,7 км трассы будет уложен в 2020 году, перед вводом объекта в эксплуатацию. Тогда движение будет открыто по всей трассе от Керчи до Севастополя в 4-полосном исполнении, отметили в ведомстве.

Сейчас в Крыму строится четырехполосная трасса «Таврида», которая соединит Керчь, откуда построен мост через Керченский пролив, с Симферополем и Севастополем. Первый этап строительства трассы (две полосы) планируется завершить к концу 2018 года, второй (четыре полосы) — к концу 2020 года. Общая протяженность трассы — 250,7 километра, пропускная способность — до 40 тысяч автомобилей в сутки. Генподрядчик строительства — АО «ВАД». Полная стоимость строительства «Тавриды» определена на уровне 149,3 миллиарда рублей.