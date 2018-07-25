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В Ижевске благоустройства северной части набережной оценили в 1,2 млрд рублей
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В Ижевске благоустройства северной части набережной оценили в 1,2 млрд рублей 

ИА «Сусанин» 54 минуты назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. В Ижевске представили проект благоустройства северной части набережной пруда. Его в ходе рабочей поездки в Москву презентовал глава Удмуртской Республики Александр Бречалов председателю Внешэкономбанка Игорю Шувалову.
Как сообщает пресс-служба главы и правительства региона, на реализацию проекта потребуется 1,2 млрд рублей.
«В случае положительного решения финансового вопроса во втором квартале следующего года начнутся строительно-монтажные работы», — говорится в сообщении.
Напомним, что неблагоустроенную часть набережной планировалось отремонтировать в 2019 году.
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