В Ижевске благоустройства северной части набережной оценили в 1,2 млрд рублей

Как сообщает пресс-служба главы и правительства региона, на реализацию проекта потребуется 1,2 млрд рублей.

«В случае положительного решения финансового вопроса во втором квартале следующего года начнутся строительно-монтажные работы», — говорится в сообщении.

Напомним, что неблагоустроенную часть набережной планировалось отремонтировать в 2019 году.