Ещё
Ярославец снял на видео 15-метровый гейзер: коммунальщики рассказали подробности ЧП
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ярославец снял на видео 15-метровый гейзер: коммунальщики рассказали подробности ЧП 

76.ru 1 час назад
Фото: 76.ru
Вчера днём в Ярославле на Промышленной улице в районе улицы из под земли забил огромный гейзер. Вода сильным потоком хлынула около путепровода Юбилейной развязки.
— Струя была мощной и высокой — около 15 метров, — рассказали проезжавшие мимо автомобилисты.
Коммунальщики успокоили. Говорят, что проблему они смогли быстро решить.
Очевидцы говорят, что струя хлестала вверх на 15 метров
— Была утечка воды из под земли, прорвало трубу, — рассказали диспетчеры Ярославльводоканала. — Сейчас авария устранена.
Этой весной подобное произошло и в Красноперекопском районе. Там гейзер пробил люк и стал хлестать прямо на проезжую часть.
76.ru: последние новости
Ради полного затмения Луны в центре Ярославля отключат свет «Я в скафандре не слышу людей»: в Госдуме оценили ярославскую доску позора депутатов Всё тело было изрезано ножом: в Ярославле нашли мёртвой маму двоих детей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В смертельном пожаре в Греции нашли «российский» след152
Крымский мост начал отделяться от Крыма563
Россия пригрозила Грузии силой227
Киевская чиновница публично закатила истерику в Минске57
Заявление Лолиты грозит международным скандалом293
Видео
02:17
Таджикистан направил ноту России
В мире Политика
01:28
Вице-премьер рассказал о «проклятии» России
Экономика
05:24
Раскрыты новые детали разговора Путина и Трампа
Политика
02:57
Тюремным мукам в Ярославле нашли оправдание
Происшествия
00:30
Киевская чиновница публично закатила истерику в Минске
Украина В мире
03:10
Выбор языка: школьникам разрешили не говорить по-татарски
Политика Статьи
00:37
Собянин оценил доходы Москвы от ЧМ-2018
Новости Москвы
06:13
Россия пригрозила Грузии силой
Армия Кавказ
00:10
Британский гвардеец грубо обошелся с туристкой
Происшествия
03:57
В платежках ЖКХ хотят добавить новую строку
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение