«Ковырнули» больную тему: почему прокуратура отказалась разбираться с проблемной землей в Уфе?

В деле о мошенничестве, в котором подозреваются сотрудники Управления земельных и имущественных отношений городской администрации — предполагается, что чиновники нанесли бюджету ущерб на 188 миллионов рублей, появились новые подробности. Оказывается, уголовные дела, касаемые стройки на улице Зорге, заводились еще в 2016 году. Но прокуратура пошла на попятную и постановление о возбуждении дела отменила.

Проверки правоохранительные органы начали после продажи участка ООО «Город»

История проблемы

На солидной территории, где изначально планировали построить спортивное сооружение — теннисный корт — начали возводить высотные дома в 17 и 20 этажей. Тогда тревогу забили местные жители.

— Здесь уже есть пять 20-ти этажных домов и буквально через дорогу от нашего жилого комплекса находится еще десять построек на 500 квартир. Плотность населения в этом микрорайоне очень высока, но при этом вместо школ, детсадов, поликлиник и других социальных объектов для комфортного проживания, ставят еще одну двухсекционную высотку «Тихая роща», — возмущаются горожане.

Почему так случилось? Из материалов прокуратуры следовало, что московская компания «Финансовые вложения», которая должна была построить на «спорном участке» спортивный объект, и поэтому заплатила за него гораздо меньшую сумму, в конце января 2016 года перепродала землю гражданину Мугинову Д. Ф. за 15 миллионов рублей. Но переплатила сравнительно немного — приобретала она землю за 11, 278 миллионов рублей. Далее господин Мугинов изменил вид разрешенного использования земли и перепродал ее другому застройщику — ООО «Город» (ГК Жилстройинвест) за 140 миллионов. Такая перемена в цене и предназначения участка произошла с согласия администрации.

Неожиданный поворот

— В результате преступных действий неустановленного лица бюджету Администрации ГО г. Уфа РБ причинен ущерб в особо крупном размере… — говорится в постановлении о возбуждении уголовного дела прокуратуры.

Однако в мае 2018 года это постановление отменили. Оказалось, органы расследования не приняли во внимание решение Октябрьского районного суда, который не признал такое использование земельного участка незаконным: ведь есть разрешение администрации, а вот факт нарушения прав местных жителей еще нужно доказать.

Местным жителям придется потесниться. Соседнюю высотку скоро сдадут новым жильцам

Можно, если осторожно

— Постановление о возбуждении уголовного дела вполне могут отменить, полагаясь на решения районного суда. И по закону вид разрешенного строительства менять можно, но если есть основания. Если администрация разрешила, то и по администрации заводится уголовное дело. Конечно, это все очень сложно сделать и доказать, — говорит юрист Юнира Юсупова. — Но я не берусь выражать свое мнение по этому конкретному делу, не видя документов.

«Приобрели на законных основаниях»

Сейчас уголовное дело в отношении сотрудников администрации ведет Министерство внутренних дел Башкирии . Должностные лица подозреваются в сговоре с предпринимателями, которые имели преступный умысел на незаконное отчуждение земельного участка площадью 8 123 кв.м., расположенного на улице Р. Зорге в Октябрьском районе Уфы.

Интересно, поменяет ли решение суд, если действия сотрудников администрации будут признаны противоправными?

По крайней мере, апелляционная жалоба граждан в Верховный суд положения дел не изменила — строительство высоток на спорном участке земли посчитали законным.

— Мы приобрели участок на законных основаниях у частного собственника по рыночной цене. У нас есть и постановление Верховного суда, которое признает сделку действительной. Но почему-то решили «ковырнуть» эту тему еще раз, и завели уголовное дело. Конечно, мы сотрудничаем со следствием — передали в органы всю запрошенную документацию. Но к нам, как компании, которая работает в абсолютно законном поле, вопросов быть не должно, — говорит начальник отдела маркетинга ГК «Жилстройинвест» Иван Зорин. — Сейчас заканчивается строительство дома, и мы уже приступили к благоустройству территории. И «Тихая Роща-2» в этом году будет полностью сдана.

Осталось благоустроить территорию…