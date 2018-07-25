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По итогам проверок торговых точек на предмет продажи нелицензионной продукции FIFA зафиксирован только 1% правонарушений
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По итогам проверок торговых точек на предмет продажи нелицензионной продукции FIFA зафиксирован только 1% правонарушений 

Департамент региональной безопасности 58 минут назад
Стоит отметить, что благодаря принятым префектурами, управами и Департаментом региональной безопасности и противодействия коррупции мерам, не было допущено массовых случаев несанкционированной торговли, в том числе нелицензированной продукцией FIFA.
По итогам проверок было выявлено 40 случаев торговли контрафактной продукцией, подтвержденных представителем FIFA в России. В основном все нарушители предлагали свою продукцию на прилегающей к фан-зоне территории. На нарушителей порядка было составлено 6 административных протоколов по ст. 11.13 КоАП Москвы за торговлю вне специально отведённых мест.
Проверки проводились Департаментом региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы во взаимодействии с сотрудниками ГУ МВД России города Москвы, ГКУ МГС «Общественные пункты охраны порядка». В ходе проверок особое внимание уделялось районам, прилегающим к фан-зонам, местам массового скопления людей (Воробьевы горы, улица Никольская, Манежная площадь), а также торговле нелицензионной продукцией с символикой чемпионата мира по футболу FIFA
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