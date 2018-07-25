По итогам проверок торговых точек на предмет продажи нелицензионной продукции FIFA зафиксирован только 1% правонарушений

Стоит отметить, что благодаря принятым префектурами, управами и Департаментом региональной безопасности и противодействия коррупции мерам, не было допущено массовых случаев несанкционированной торговли, в том числе нелицензированной продукцией FIFA.

По итогам проверок было выявлено 40 случаев торговли контрафактной продукцией, подтвержденных представителем FIFA в России . В основном все нарушители предлагали свою продукцию на прилегающей к фан-зоне территории. На нарушителей порядка было составлено 6 административных протоколов по ст. 11.13 КоАП Москвы за торговлю вне специально отведённых мест.