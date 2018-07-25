Атомный ЧМЗ планирует в 2018 году на 40% нарастить выручку от неядерной продукции

МОСКВА , 25 июля. / ТАСС /. Входящий в Топливную компанию ТВЭЛ Чепецкий механический завод (ЧМЗ) планирует нарастить выручку от новых неядерных производств в 2018 году на 40% — до 3,8 млрд рублей. Об этом в среду сообщила пресс-служба ТВЭЛ.

"Если в 2017 году выручка ЧМЗ по неядерной продукции составила 2,7 млрд руб., то уже в 2018 году этот показатель прогнозируется на уровне 3,8 млрд руб., а по итогам 2022 года — более 12 млрд руб. (рост в горизонте пяти лет — более чем в четыре раза). Всего в ближайшие пять лет планируется увеличить выручку предприятия в 1,7 раза, с 13,5 млрд руб. по итогам 2017 года до 22,7 млрд руб. в 2022 году", — говорится в сообщении.

В ТВЭЛ отмечают, что наиболее перспективным направлением с финансовой точки зрения является титановая продукция, широко применяемая в высокотехнологичных отраслях промышленности и обладающая значительным экспортным потенциалом.

"Дальнейшая работа по созданию совместных предприятий и альянсов с другими игроками рынка позволит в полной мере реализовать промышленный потенциал ЧМЗ и освоить производство новых для завода продуктов, таких как высокопрочные провода для железных дорог, медицинский титан, материалы для 3D-печати", — приводятся в сообщении слова руководителя ТВЭЛ Натальи Никипеловой.