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В среду вышел из печати «Вестник Банка России» № 56–57 (2010–2011)
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В среду вышел из печати «Вестник Банка России» № 56–57 (2010–2011) 

Прайм 1 час назад
МОСКВА, 25 июля — ПРАЙМ. В среду вышел из печати «Вестник Банка России» № 56–57 /2010–2011/.
В «Вестнике…» опубликованы следующие официальные и нормативные документы:
— указание № 4777-У от 19.04.2018 «О формах, сроках и порядке составления и представления отчетности специализированного депозитария в Банк России, форме, порядке и сроке представления отчетности специализированного депозитария страховщику, а также форме и сроке представления отчетности специализированного депозитария в управляющую компанию, осуществляющую доверительное управление накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих, и уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, обеспечивающий функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих» /зарегистрировано Минюстом РФ за № 51513 от 3.07.2018, вступает в силу по истечении 90 дней после дня публикации/.
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