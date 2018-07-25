МОСКВА, 25 июля — ПРАЙМ. В среду вышел из печати «Вестник Банка России» № 56–57 /2010–2011/.
В «Вестнике…» опубликованы следующие официальные и нормативные документы:
— указание № 4777-У от 19.04.2018 «О формах, сроках и порядке составления и представления отчетности специализированного депозитария в Банк России, форме, порядке и сроке представления отчетности специализированного депозитария страховщику, а также форме и сроке представления отчетности специализированного депозитария в управляющую компанию, осуществляющую доверительное управление накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих, и уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, обеспечивающий функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих» /зарегистрировано Минюстом РФ за № 51513 от 3.07.2018, вступает в силу по истечении 90 дней после дня публикации/.