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В Выборге благоустраивают дворы по заявкам жителей
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В Выборге благоустраивают дворы по заявкам жителей 

Ivyborg.ru 1 час назад
Фото: Ivyborg.ru
Жители дома №41 по Ленинградскому шоссе в этом году отправили заявку в Администрацию города с предложением по благоустройству их двора, в итоге этим летом двор будет обустроен согласно пожеланиям жителей.
На днях подрядная организация приступила к работам по благоустройству, предварительно согласовав еще раз дизайн-проект с инициативными жителями дома, во дворе которого уже установлен Паспорт объекта со всей необходимой информацией.
В итоге согласно проекту подрядчик отремонтирует дворовые проезды, выделит отдельное огороженное место для детской площадки, создаст места для парковки автомобилей, оборудует пешеходные дорожки и установит уличные фонари, урны и лавочки.
Напомним, что в этом году в 2017 году в Выборге по программе «Формирования комфортной городской среды» было благоустроено 17 дворов по предложениям жителей и 5 общегородских территорий.
На 2018 год в городе по программе предусмотрено отремонтировать 5 дворов:
Ленинградское шоссе, д.41; ул. Кировские Дачи, д.3а-6; пр. Ленина, 22,24, 28, — ул. Мира, д.3; ул. Гагарина, д.21; ул. Гагарина, д.33;
Напомним, что в этом году в городе проводятся масштабные работы по благоустройству: по всей центральной части города установлены новые светодиодные фонари, параллельно проходят работы по ремонту сетей ливневой канализации, открыто две новые детские площадки, завершаются работы на набережной, в парке Ленина, в Треугольном сквере, аллее на ул. Димитрова. Сквер мужества и Сквер молодежи будут благоустроены к сентябрю 2018 года.
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