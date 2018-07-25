В Выборге благоустраивают дворы по заявкам жителей

Жители дома №41 по Ленинградскому шоссе в этом году отправили заявку в Администрацию города с предложением по благоустройству их двора, в итоге этим летом двор будет обустроен согласно пожеланиям жителей.

На днях подрядная организация приступила к работам по благоустройству, предварительно согласовав еще раз дизайн-проект с инициативными жителями дома, во дворе которого уже установлен Паспорт объекта со всей необходимой информацией.

В итоге согласно проекту подрядчик отремонтирует дворовые проезды, выделит отдельное огороженное место для детской площадки, создаст места для парковки автомобилей, оборудует пешеходные дорожки и установит уличные фонари, урны и лавочки.

Напомним, что в этом году в 2017 году в Выборге по программе «Формирования комфортной городской среды» было благоустроено 17 дворов по предложениям жителей и 5 общегородских территорий.

На 2018 год в городе по программе предусмотрено отремонтировать 5 дворов:

Ленинградское шоссе, д.41; ул. Кировские Дачи, д.3а-6; пр. Ленина, 22,24, 28, — ул. Мира, д.3; ул. Гагарина, д.21; ул. Гагарина, д.33;

Напомним, что в этом году в городе проводятся масштабные работы по благоустройству: по всей центральной части города установлены новые светодиодные фонари, параллельно проходят работы по ремонту сетей ливневой канализации, открыто две новые детские площадки, завершаются работы на набережной, в парке Ленина, в Треугольном сквере, аллее на ул. Димитрова. Сквер мужества и Сквер молодежи будут благоустроены к сентябрю 2018 года.