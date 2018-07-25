Почему наложенные на УК штрафы выходят жильцам боком

Лицензия отозвана у ООО «Управляющая компания „Блеск“ из города Киселевска . Жилищная организация, управлявшая девятнадцатью много-квартирными домами, была признана банкротом. Финансовое состояние не позволяло ей продолжать хозяйственную деятельность, что и стало поводом для обращения инспекторов в суд. Последний аннулировал лицензию УК, предварительно исключив из ее реестра все многоэтажки. Они переданы другим организациям.

»Это первый случай в регионе, насчитывающем 317 УК, которые обслуживают в общей сложности свыше четырнадцати тысяч жилых домов", — уточнили в ГЖИ Кемеровской области

Тем временем ушли в суд и материалы по итогам недавней проверки еще одной УК — ООО «РЭУ-9», обслуживающей 104 многоквартирных дома в Центральном районе Кемерова . Трем административным делам предшествовало 107 предписаний об устранении выявленных нарушений текущего содержания общедомового имущества. По данным ГЖИ, всего таких нарушений обнаружили более 260 — начиная с захламленных чердаков и подвалов, сломанных почтовых ящиков и заканчивая завышением жилищно-коммунальных тарифов при наличии протекающих крыш, разрушающихся фасадов и балконов.

К слову, РЭУ-9 управляет 104 многоквартирными жилыми домами, 38 из которых признаны объектами культурного наследия — памятниками архитектуры и градостроительства. В их числе — дом по улице Островского, 27, где недавно треснула одна из опор фундамента. Жильцов двух подъездов пришлось эвакуировать, а в доме проводить срочный ремонт. Хотя, как говорят пострадавшие, управляющую компанию до этого неоднократно ставили в известность о том, что фундамент постоянно мокнет из-за стекающей воды. Может, прими УК меры своевременно, ЧП удалось бы избежать.

Между тем в зоне риска немало других домов, расположенных в историческом центре Кемерова. И дело не только в солидном возрасте этих зданий. Яркий пример — дом по улице Весенней, 26. Муниципальное нежилое помещение еще лет двадцать назад было продано частнику, который углубил подвал, ослабив тем самым фундамент. Другой крупный собственник повесил на старый дом промышленные кондиционеры, а третий — мощные системы вентиляции. По беспрестанно вибрирующим кирпичным стенам пошли трещины. А в довершение всего две трети прилегающей к дому территории обремененный благоустройством бизнес выложил тротуарной плиткой. Отмостка здания начала проседать, вода попала в подвал.

Жильцы (в основном старики) жалуются на эти проблемы в разные инстанции, включая ГЖИ и депутатов, уже много лет. Но уже четыре года в ответ слышат одно: «Ничем помочь не можем». Последней надеждой для отчаявшихся пенсионеров стал Общероссийский народный фронт, эксперты которого недавно осмотрели дом вместе с представителями управляющей компании, власти и надзорных органов.

"В итоге ГЖИ выписала УК штраф в 250 тысяч рублей, в том числе за то, что управляющая компания допустила установку на доме кондиционеров, — сообщили корреспонденту «РГ» в региональном штабе ОНФ. — Где УК возьмет такие деньги? Да из кармана все тех же жильцов, поскольку других источников финансирования у нее нет. Хотя мы вели речь о том, чтобы ГЖИ сделала запрос в прокуратуру в защиту прав собственников на предмет законности продажи помещений и установки оборудования на фасаде. Можно было не наказывать УК материально, а обойтись предписанием, которого никто не выносил".

Эксперты ОНФ убеждены, что представители жилищного надзора должны заботиться о предупреждении нарушений. Тем более что порой они несут криминогенную составляющую.

Так, в Новокузнецке общее собрание жильцов одного из многоквартирных домов постановило выйти из-под управления сомнительной УК. Пожилая женщина-ветеран пришла с протоколом в руках по юридическому адресу лицензированной компании — в одну из квартир жилого дома. Дверь открылась — и пенсионерке плеснули в лицо из перцового баллончика. Напавший — муж директора УК. Результат — ожог глаз и потеря зрения. После обращения пострадавшей в ОНФ жилинспекторам направили аж три письма. А в ответ: «нарушений лицензионных требований в регистрационных документах управляющей компании не обнаружено». При этом в ГЖИ добавили, что не обязаны следить за поведением родственников управдома. Зато инспекторы обязаны были проверить законность протокола общего собрания жильцов о выборе УК, а также есть ли у нее все необходимые документы и доступны ли они людям. Ведь лицензия обязывает, чтобы в жилищной конторе стоял стол с реестрами собственников всех многоквартирных домов, которыми управляет компания. А тут не просто в «контору» не пустили, а еще и травму нанесли. Вот у экспертов и возник вопрос: кто в подобных ситуациях кого защищает?

В свою очередь в ГЖИ сообщили, что кузбасские управляющие компании проверяются по плану, заранее согласованному с прокуратурой, в соответствии с федеральным законодательством и применением риск-ориентированного подхода. В этом году намечено проинспектировать всего шесть УК, включая вышеупомянутое ООО «РЭУ-9». В его деятельности, кстати, выявили и такие огрехи как отсутствие на фасадах некоторых домов табличек с данными управляющей компании, на информационных стендах — контактов аварийных и диспетчерских служб, а на портале ГИС ЖКХ — полных сведений об УК и ее работе. Административная ответственность за такие неисправленные в срок нарушения — вплоть до штрафа.

Но вряд ли пополнение бюджета штрафными деньгами — цель, ради которой была создана Госжилинспекция. Эксперты ОНФ напоминают: главное — защита интересов граждан и налаживание нормальной работы управляющих компаний. Потому в табличках на жилых домах должны быть указаны и координаты ГЖИ, и прокуратуры, как это сделано в других регионах России . И у этих ведомств должен быть электронный обмен документооборотом, связанным с жилищными нормами. А таблички могут повесить и муниципалитеты, которые, что греха таить, нередко принуждают управляющие компании брать на обслуживание проблемные дома, никакой поддержки при этом не оказывая.

Комментарий

— Государственная жилищная инспекция обязана предупреждать нарушения в сфере ЖКХ. А если из года в год количество обращений растет — значит, такова работа ГЖИ. Потому что, скорее всего, поступают повторные обращения. Показатель эффективности любого надзорного органа — уменьшение числа жалоб. Чем их меньше, тем вероятнее, что проведена предварительная работа по предупреждению проблем. В обязанностях ГЖИ — информирование и обучение граждан, УК и ТСЖ. Наказать деньгами управляющих, а значит и жителей, — проще простого. Сложнее научить их работать правильно. Нужно налаживать тесное взаимодействие с муниципалитетами, идти по пути укрупнения и создания муниципальных УК, состоящих из профессионалов, и собирать при укрупненных УК ремонтные бригады и клининговые службы.