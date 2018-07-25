В районе Люблино проведут мастер-класс по плетению фенечек

В Культурном центре имени И. М. Астахова на Люблинской улице в четверг,26 июля, состоится мастер-класс по плетению фенечек.

— Плести фенечки несложно, достаточно понять принцип плетения основных

узелков. Стоит отметить, что приложив немного усилий, Вы сможете выглядеть стильно и модно, повязав на запястье фенечку, связанную собственными руками. Для того, чтобы понять как вязать, необходимо набраться терпения в самом начале работы, — рассказали организаторы.

Мастер-класс начнется в 15.00 по адресу: улица Люблинская, дом 149. Участие бесплатное. (ск)