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В районе Люблино проведут мастер-класс по плетению фенечек
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В районе Люблино проведут мастер-класс по плетению фенечек 

Управа района Люблино 59 минут назад
Фото: Управа района Люблино
В Культурном центре имени И. М. Астахова на Люблинской улице в четверг,26 июля, состоится мастер-класс по плетению фенечек.
— Плести фенечки несложно, достаточно понять принцип плетения основных
узелков. Стоит отметить, что приложив немного усилий, Вы сможете выглядеть стильно и модно, повязав на запястье фенечку, связанную собственными руками. Для того, чтобы понять как вязать, необходимо набраться терпения в самом начале работы, — рассказали организаторы.
Мастер-класс начнется в 15.00 по адресу: улица Люблинская, дом 149. Участие бесплатное. (ск)
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