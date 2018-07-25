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Игорь Руденя обсудил с мобильными операторами развитие надежной сотовой связи в Тверской области
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Игорь Руденя обсудил с мобильными операторами развитие надежной сотовой связи в Тверской области 

tvernews.ru 1 час назад
Фото: tvernews.ru
Обсуждались вопросы взаимодействия в развитии инфраструктуры, необходимой для обеспечения надежной мобильной связи в регионе, сообщает правительство Тверской области.
-Тверская область занимает около 85 тысяч квадратных километров, это самый крупный регион в Центральном федеральном округе. По нашей территории проходят три федеральные трассы — М-9, М-10 и М-11. Чтобы регион развивался в современных условиях, необходимо обеспечить устойчивую связь и систему коммуникаций. На повестке и вопросы безопасности — возможность вызова МЧС, других служб. Также планируем развивать проект «Безопасный город», включающий системы фото— и видеофиксации, весового контроля, — сказал Игорь Руденя.
В настоящее время в Тверской области оказывают услуги четыре крупных оператора: ПАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС), ПАО «МегаФон», ПАО «Вымпел-Коммуникации» (БиЛайн), ООО «Т2 Мобайл». Сейчас мобильная связь охватывает 80% территории Тверской области, все города, а также деревни и сёла с населением более 250 человек. В зоне без сотовой связи находятся около 8 тыс. км дорог, а также более 400 населённых пунктов, где проживают свыше 7600 человек. На таких территориях устанавливают таксофоны, которые обеспечивают возможность вызова экстренных служб. Игорь Руденя считает, что совместно с операторами региона необходимо составить карту, на которой будут обозначены территории, где отсутствует сотовая связь, и определить приоритетные зоны обеспечения мобильной связью. Среди таких зон прежде всего необходимо обратиттьь внимание на межмуниципальные дороги, в частности в направлении Бежецка и Осташкова, федеральную трассу М-11.
Увеличение территорий с устойчивой мобильной связью возможно за счет строительства новых базовых станций, задача может быть решена через государственно-частное партнерство.
На совещании обсуждались варианты такого сотрудничества. В том числе это строительство антенно-мачтовых сооружений при участии области и предоставление их операторам в аренду. Область готова содействовать в подведении коммуникаций, решении земельных вопросов.
На совещании также шла речь о мерах по обеспечению бесперебойного предоставления услуг сотовой связи населению в периоды аварийных отключений электроэнергии.
Правительство Тверской области ведёт совместную работу с ПАО «Россети» по модернизации электросетевого комплекса региона в рамках соглашения о сотрудничестве, подписанного в 2017 году. Сформирована программа повышения надёжности и развития электроснабжения на 2018-2019 годы, которая предусматривает порядка 5 млрд рублей инвестиций.
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