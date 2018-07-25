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Почему в Уфе в квитанции за комуслуги выросла плата по графе «Содержание»?
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Почему в Уфе в квитанции за комуслуги выросла плата по графе «Содержание»? 

АиФ-Уфа 1 час назад
Фото: АиФ-Уфа
В платежке за июль обнаружила повышение тарифа по графе «Содержание». Видимо, подняли под шумок общего повышения за услуги ЖКХ? Разве это правильно?
Г. Королёва, Уфа.
«Решения о принятии тарифов по графе «Содержание» (будь то повышение тарифа, или его понижение) закреплено на законодательном уровне за собственниками помещений, — сообщили в пресс-службе республиканского Госжилнадзора. — Собственники путём проведения общего собрания должны принять решение и закрепить его протокольно. Тогда документ считается принятым, а тариф по статье «Содержание» — утвержденным. Если этой процедуры не было принято, то все другие меры со стороны управляющей компании считаются незаконными.
Некоторые УК включают в договор управления МКД формулировки об одностороннем изменении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения. Это незаконно: такое решение должно приниматься собственниками на ежегодном общем собрании».
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