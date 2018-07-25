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В Главном ботаническом саду зацвела стапелия
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В Главном ботаническом саду зацвела стапелия 

Управа Останкинского района 1 час назад
Фото: Управа Останкинского района
В отделении сухих субтропиков старой Фондовой оранжереи Главного ботанического сада имени Цицина зацвела стапелия. Растение известно тем, что его цветы, напоминающие морскую звезду, источают запах протухшего сырого мяса.
— Стапелия опыляется ночными мухами, которых привлекает отвратительный запах падали. Распускается она вечером или ночью, однако распустившиеся цветы довольно часто можно заметить и днем. В сердцевине растения посетители смогут увидеть белые точки, которые и представляют собой личинки мух. Цветение продлится около полутора-двух недель, — сообщили в отделении сухих субтропиков.
Увидеть растение могут все желающие, посетив Фондовую оранжерею Главного ботанического сада имени Цицина, расположенную по адресу: улица Ботаническая, 4. Информацию о режиме работы и стоимости входных билетов можно уточнить по ссылке. (иб)
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