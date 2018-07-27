Гордость и боль. Топ-4 самых значимых растений Ботанического сада ПГНИУ

Директор Ботанического сада Пермского государственного университета Сергей Шумихин рассказал корреспонденту «АиФ-Прикамье» о пяти самых интересных и значимых для Перми и Ботанического сада растениях.

122-летняя Генкелевская пальма

Огромная пальма — самая большая гордость и самая большая боль ботанического сада ПГНИУ.

Из более семи с половиной тысяч видов и сортов растений 122-летняя финиковая пальма — самый старый экземпляр коллекции.

Канарский финик посадил в 1896 году в Санкт-Петербурге профессор Александр Генкель, один из основателей Пермского университета и Ботанического сада.

В Пермь пальма попала при организации университета, когда Генкель переезжал для того, чтобы стать профессором и организовать кафедру морфологии и систематики растений. Пальма пережила много различных событий: годы Гражданской войны, организацию ботанического сада в 1922 году, пожар в 1927 году, Великую Отечественную войну. Сейчас пальма достигла пределов своего развития, её листья подпирают крышу и не могут разворачиваться. Для пальмы это очень опасно. У растения всего лишь одна точка роста, и она не даёт никаких боковых побегов, если погибает верхушечная почка, то погибает всё растение.

Каждый год пальма пробивает крышу, осенью её запаковывают, делают заплату. Особенно это опасно в зимнее время, она погибнет сама и заморозит остальную часть коллекции. Ботанический сад планирует увеличить высоту оранжереи до 30 метров. Сейчас высота оранжереи составляет 12 с половиной метров. Прежде всего требуется проект надстройки. Начался марафон событий «Пальмовая ветвь» — это благотворительный сбор средств на проект оранжереи. С 9 апреля и до конца года на территории сада проходят лекции и мастер-классы, экскурсии, занятия по йоге и другие благотворительные мероприятия. Все средства, собранные в рамках мероприятий публичного сбора, пойдут на развитие Ботанического сада ПГНИУ. Поддержать Ботанический сад можно пожертвованием в Фонд целевого капитала на сайте университета.

Живой динозавр или гинкго двулопастный

Одно из самых значимых растений в коллекции с точки зрения истории — это гинкго двулопастный. Растение очень древнее. Чарльз Дарвин называл его живым динозавром, поскольку находил окаменелые отпечатки этого растения в отложениях Пермского периода и более поздних эпох развития Земли.

В коллекции сада около десятка экземпляров разного возраста. Гинкго двулопастный — это листопадное растение, относится к отделу голосеменных, родственник наших елей, сосен, пихт, но на самом деле имеет листья, развитую листовую пластинку очень интересной формы, похожей на бабочку. Примечательно растение тем, что является символом Пермского геологического периода и культурно-историческим брендом Пермского края . В нашем регионе в диком виде оно не растёт — только в провинциях Китая . Само растение лекарственное, очень ценное, из него делают препараты, улучшающие мозговое кровообращение.

Растения-хищники

Коллекция насекомоядных растений-хищников вызывает повышенный интерес посетителей. Эти растения могут ловить мелких насекомых, грызунов и небольших птичек. В коллекции более десятка видов насекомоядных с различными типами ловчих механизмов. Это росянки, жирянки, непентес, саррацения, венерина мухоловка.

У некоторых растений выделяются капельки жидкости, к которым прилипают насекомые. После этого лист сворачивается и начинает переваривать добычу. Именно так, например, питается росянка.

Существуют резервуарные насекомоядные растения, у которых вместо листьев образуется ловчий кувшин (, например, у непентеса). Есть растения с активным механизмом, которые, захватывают насекомых, это, например, венерина мухоловка. Листья у неё состоят из двух частей, и, как мышеловка, они могут захлопывать две створки листа.

Но насекомоядность — это вторичное явление, оно выработалось как приспособление к недостатку азотного питания, потому что все перечисленные виды растений живут, в основном, на болотах, где мало доступной органики, поэтому они постоянно испытывают недостаток питательных веществ.

Дерево для болтливых дам Растение, которое известно широкому кругу людей, которые занимаются комнатным цветоводством — это диффенбахия. В коллекции сада есть множество видов и сортов.

Это растение с красивыми, ярко окрашенными, очень крупными листьями. У диффенбахии есть такое явление как гуттация. При повышенной влажности воздуха или перед дождём на кончиках листьев начинают выделяться капельки воды, кроме того это растение ядовитое, надо работать с ним и содержать дома очень осторожно, если сок попадает на нежные участки кожи, можно получить ожог или аллергическую реакцию. Сок диффенбахии вызывает паралич некоторых нервов, отеки. Диффенбахию называют деревом для болтливых дам. Ведь если её сок попадает в рот, то корень языка сильно опухает и человек перестаёт разговаривать. Боксерам перед боем натирают лицо соком диффенбахии для того, чтобы они меньше чувствовали боль, то есть это натуральный анестетик, парализуются поверхностные кожные нервы, и человек меньше чувствует удары.

«Или мы успеем или белки»

Последние несколько лет на территории сада появилось много белок. Они совершено не бояться людей. В саду их подкармливают, выставляют кормушки, особенно зимой. А летом они свободно бегают по территории.

Животные очень запасливые. Но память у них короткая. Белки зарывают попавшиеся семена, орешки, плоды в землю, и потом они везде всходят. Например, орех маньчжурский — это очень крупное дерево с орехами похожими на грецкий, но очень твёрдыми. Белки умудряются расколоть этот орех, а то, что они не съели, зарывают на грядках, в альпинариях, в экспозициях, даже в оранжереях (видимо, приходят туда погреться).

Белки успевают собрать урожай Ботанического сада раньше сотрудников. Например, маньчжурских орехов в последние годы людям не достаётся.

«Раньше собирали мешками и распространяли в другие ботанические сады. Теперь это проблема. Такая же ситуация с кедровыми орешками. К осени шишек не становится. Они всё съедают», — рассказывает Сергей Шумихин.